انخفاض مؤشر وفيات الحوادث المرورية برأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

أشاد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بجهود التوعية والضبط المروري في طرق إمارة رأس الخيمة، خلال النصف الأول من العام 2022، التي أسهمت بدورها الإيجابي والبنّاء في انخفاض مؤشر وفيات الحوادث المرورية في رأس الخيمة بشكل ملحوظ، مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، بنسبة بلغت (29.2%)، وذلك حسب نتائج إحصائيات إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة.

وأكد العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية، أن شرطة رأس الخيمة لا تتوانى في تسخير كافة التقنيات الإلكترونية المتقدمة والكوادر الفنية والبشرية المتخصصة في المجال المروري، لضمان ضبط أمن الطرق، وتقديم خدمات راقية تتوافق مع تطلعات الجمهور،و تسهم في تعزيز أمن الطرق والسلامة العامة، محدّداً أهم خمسة أسباب لوفيات الحوادث المرورية على الطرق، وهي الانشغال عن الطريق، والسرعة دون مراعاة ظروف الطريق، والانحراف المفاجئ، وعدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وعدم تقدير مستعملي الطريق، فضلاً عن أسباب أخرى كالقيادة بطيش وتهور، لافتاً إلى أن إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، تعتزم زيادة عدد الكاميرات المخصصة لمراقبة الشوارع و الطرق الداخلية و الخارجية بالإمارة، والمناطق الحيوية من أجل تعزيز الضبط المروري.