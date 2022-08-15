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شرطة دبي تختتم «صيفنا صحة» للطلاب

جانب من الفعاليات (من المصدر)
16 أغسطس 2022 01:53

دبي (الاتحاد)

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اختتمت الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بشرطة دبي، بالتعاون مع لجنة الروح الإيجابية، فعالية دورة «صيفنا صحة» للطلاب للفئة العمرية من 10-14 سنة.
وقال المقدم خالد إبراهيم مدير إدارة البحث والإنقاذ، إن الفعالية تهدف إلى إكساب الطلاب المهارات الأساسية لتوفير أجواء صحية للتدريب، عبر الالتزام بتكتيكات واقعية تناسب المتدربين، إضافة إلى تحفيز روح التعاون والإلمام باستراتيجيات التنافس، وهي موجّهة للمتدربين بدءاً من سن العاشرة فما فوق، وتركّز على تعزيز قدرات المتدربين بالاستعانة بأدوات فنية وتكتيكية ومعنوية وجسدية، إضافة إلى أن الفعالية تساهم في صقل مهارات المشاركين.
من جهتها، أضافت فاطمة بوحجير ممثلة لجنة الروح الإيجابية أن الفعالية جمعت بين المتعة والفائدة في آن واحد، وتساهم في تعزيز بناء قدرات الطلبة وتصقل مواهبهم خلال موسم الإجازة الصيفية. مشيرة إلى أنها ترسخ جهود مبادرة الروح الإيجابية الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وتوعية النشء بالقيم والمفاهيم المجتمعية كالتعايش والانسجام والحوار.

شرطة دبي
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