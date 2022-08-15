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«أكاديمية شرطة دبي» أفضل بيئة عمل

غيث غانم السويدي
16 أغسطس 2022 01:53

دبي (الاتحاد)

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تصدرت أكاديمية شرطة دبي، المركز الأول على جميع المؤسسات الحكومية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، كأفضل بيئة عمل لجيل الألفية (جيل الشباب) لعام 2022م، في تقييم المنظمة الأميركية (Great Place to Work).
وقال اللواء الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي: إن الأكاديمية بذلت قصارى جهدها في المحافظة على رفاهية موظفيها في مرحلة «ما بعد الجائحة»، من خلال أساليب تعاملها الحضاري ومد جسور التواصل والعلاقات المجتمعية، في جميع مراحل الجائحة عبر مختلف المستويات لبناء ثقة متينة بين الطرفين، وإشعارهم بالطمأنينة والاستقرار الوظيفي، والإنصات إليهم وتلبية طلباتهم والاهتمام بشؤونهم، وتوفير البيئة الصحية وفق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية، إلى جانب العمل بروح الفريق الواحد، حيث تكللت تلك الجهود في تحقيق نتائج مبهرة لمعايير التنافسية العالمية كأفضل بيئة عمل.

 

شرطة دبي
أكاديمية شرطة دبي
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