جامعة زايد تطلق مبادرة «شبكة الدمج للشباب»

أطلقت جامعة زايد، المؤسسة الأكاديمية الوطنية والإقليمية الرائدة في مجال الابتكار التعليمي، «شبكة الدمج للشباب» التي نجحت في توجيه وتدريب 41 طالباً وطالبة خلال فترة الصيف ليكونوا خبراء ومختصين في رفع مستوى الوعي لدى الشباب حول الدمج المجتمعي لأصحاب الهمم. وتأتي المبادرة التي تم إعدادها من قبل إدارة التسهيلات الطلابية بجامعة زايد، ضمن أنشطة المخيم الصيفي 2022 للمؤسسة الاتحادية للشباب، والذي يهدف إلى رفع جاهزية الشباب خلال إجازة الصيف من خلال تسليحهم بالمهارات المتقدمة وتعريفهم بالأساسيات وتوسيع مداركهم وتعزيز ثقافة أفراد المجتمع. ويقدم المخيم أكثر من 200 برنامج تتضمن ورش عمل، وحوارات وعروضاً ثقافية وفنية، ودورات تدريبية، وجولات مباشرة بالشراكة مع نخبة من أفضل الجهات والمؤسسات والأفراد الموهوبين من خلال التعاون معهم كخبراء ومختصين في مجالات اختصاصاتهم. وقامت إدارة التسهيلات الطلابية بجامعة زايد بتنظيم ورشة عمل مؤخراً في وزارة الثقافة والشباب، تهدف إلى دمج الطلبة وزيادة وعيهم بمختلف أفراد المجتمع باستخدام أساليب تفاعلية وأنشطة مختلفة، يختبر من خلالها الشباب قصصاً واقعية للتعرف على أفراد المجتمع وبالأخص أصحاب الهمم. وقال الأستاذ الدكتور كلايتون ماكنزي، نائب مدير جامعة زايد ورئيس الشؤون الأكاديمية: «يسعدنا أن نرى طلابنا يردون الجميل لمجتمعهم من خلال مثل هذه المبادرات التفاعلية التي تبناها الشباب الإماراتيون والجهات الراعية والداعمة، وسيكون طلابنا مؤهلين بما يكفي لزيادة مستوى الوعي من حولهم بأهمية شمولية أصحاب الهمم في مجتمعهم». وتهدف المبادرة إلى استقطاب الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و30 سنة من المدارس والجامعات ومراكز الشباب وأصحاب الهمم من نفس الفئة العمرية، فضلاً عن تزويد الشباب بالأدوات والتكنولوجيا اللازمة التي تمكنهم من الاستجابة للطلبات المتزايدة للمشاركة بشبكة الدمج للشباب الإماراتية، وليتمكنوا من المساهمة في تلبية هذه الطلبات في دولة الإمارات والمنطقة مستقبلاً.