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تنبيه من شرطة عجمان بشأن الحالة الجوية

شرطة عجمان
15 أغسطس 2022 11:14

دعت شرطة عجمان السائقين إلى اتباع الإجراءات التالية أثناء القيادة في الأجواء المغبرة.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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