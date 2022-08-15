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تنبيه من شرطة عجمان بشأن الحالة الجوية
شرطة عجمان
15 أغسطس 2022 11:14
دعت شرطة عجمان السائقين إلى اتباع الإجراءات التالية أثناء القيادة في الأجواء المغبرة.
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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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