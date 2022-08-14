«التنمية الأسرية»  تنظم اليوم ملتقى الشباب الخامس

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم مؤسسة التنمية الأسرية اليوم ملتقى الشباب الخامس تحت شعار «التضامن بين الأجيال.. لمستقبل مستدام»، في مركز أدنوك للأعمال أبوظبي، بمناسبة اليوم الدولي للشباب 2022، وذلك من أجل مد جسور التواصل وخلق مجتمع قادر على احتواء الجميع من كافة الأعمار. يُعد ملتقى الشباب الخامس فرصة لتسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة عالمياً في مجال تمكين الشباب، والتي تأخذ طابعاً فريداً في دولة تؤمن بقدرات الشباب منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، من خلال تفعيل أدوارهم والاستثمار الأمثل في طاقاتهم ومواهبهم وتشجيع مشاركتهم في مختلف المجالات التي تساهم بدورها في صقل مهاراتهم وتطويرها.

وتستعرض مؤسسة التنمية الأسرية خلال ملتقى الشباب الخامس، برامجها وأنشطتها المتنوعة والعديدة التي تهدف إلى تعزيز وتمكين وتفعيل دور الشباب، لإيمانها الشديد بأن الاستثمار في جودة حياتهم هو استثمار في الأجيال القادمة، كما أن بناء أساس قوي ينهض بالشباب ويعزّز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم ووطنهم، وبناء شخصياتهم، وتطوير البيئة المثلى لاحتضانهم وتعزيز مشاركتهم وتمكينهم.

يسلط الملتقى الضوء على مفهوم التمكين الاجتماعي الشامل للشباب باعتبارهم شركاء أساسيين في التغيير، ودعم قدراتهم من خلال التضامن بين الأجيال المبني على تحديد احتياجاتهم وتطلعاتهم وطموحاتهم بما يتوافق مع متطلبات المستقبل والاستفادة من خبرات وطاقات البالغين وكبار المواطنين في كافة المجالات لتحقيق الرفاه الاجتماعي وتعزيز جودة الحياة.

وتسعى مؤسسة التنمية الأسرية من خلال ملتقى الشباب الخامس إلى تعزيز مشاركة الشباب واستثمار طاقاتهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة وتصميم مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وترسيخ مفهوم التضامن بين الأجيال لدى الشباب وكبار المواطنين ورفع وعي المجتمع حول أهمية المسؤولية المجتمعية لتحقيق جودة الحياة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية ذات الأولوية المرتبطة بالشباب لتحقيق جودة حياتهم.