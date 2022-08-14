الإثنين 15 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«عجمان للمسؤولية المجتمعية» يناقش تأثير التعلم والابتكار

«عجمان للمسؤولية المجتمعية» يناقش تأثير التعلم والابتكار
15 أغسطس 2022 01:30

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
تنبيه من شرطة عجمان بشأن الحالة الجوية
عجمان يختتم معسكر صربيا بالخسارة أمام الإمارات

 نظم مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة عجمان، ورشة بعنوان «أهمية المسؤولية المجتمعية في بناء أرباح المؤسسات». تناولت الورشة تعريفات المسؤولية المجتمعية وأبعاد المبادرات المجتمعية الإيجابية على سمعة المنشآت «البعد الاقتصادي، والقانوني، والإنساني، والأخلاقي» وانعكاس ذلك على زيادة الأرباح واستمرارية واستدامة الأعمال ونموها، إلى جانب أهمية ربط قدرة المنشآت على التعلم والابتكار وتأثير ذلك على نمو مساهمات المسؤولية المجتمعية. 
واستعرضت الورشة أهمية وقيمة تطبيقات المسؤولية المجتمعية في المنشآت ومدى انعكاس الدور الاجتماعي للشركات على نمو الأرباح، وكيفية بناء رأس المال الاجتماعي الذي يؤدي بدوره إلى تحسين كفاءة الأداء الاقتصادي للشركات، وبناء العلاقات والشراكات بين القطاع العام والخاص. وناقشت الورشة دور المسؤولية المجتمعية في خفض التكاليف والحد من الإنفاق لدى المنشآت، ودور المسؤولية المجتمعية في تحقيق رفاه المجتمع، وآليات تشجيع المؤسسات في تحقيق التوازن بين الربح المادي وخدمة المجتمع وسلامة البيئة، كما قدمت الورشة عدداً من النماذج الرائدة لشركات وعلامات تجارية عالمية تتبنى مفهوم المسؤولية المجتمعية عبر مبادرات ومشاريع نوعية.

عجمان
المسؤولية المجتمعية
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
محاكمة متهمين بالاحتيال في اختبارات «كورونا» بألمانيا
اليوم 17:32
بزات فضائية جديدة لرواد القمر
دنيا
ناسا تستعد لإطلاق برنامج العودة إلى القمر
اليوم 17:28
روسيا تكشف حصيلة القتلى «المرتزقة» في خاركيف
عربي ودولي
روسيا تكشف حصيلة القتلى «المرتزقة» في خاركيف
اليوم 17:24
أرشيفية
عربي ودولي
ثلاث جثث و45 ناجياً على متن أحد «قوارب الموت»
اليوم 17:21
تعبيرية
عربي ودولي
بريطانيا أول دولة توافق على لقاح خاص بـ«أوميكرون»
اليوم 17:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©