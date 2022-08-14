«عجمان للمسؤولية المجتمعية» يناقش تأثير التعلم والابتكار

عجمان (وام)

نظم مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة عجمان، ورشة بعنوان «أهمية المسؤولية المجتمعية في بناء أرباح المؤسسات». تناولت الورشة تعريفات المسؤولية المجتمعية وأبعاد المبادرات المجتمعية الإيجابية على سمعة المنشآت «البعد الاقتصادي، والقانوني، والإنساني، والأخلاقي» وانعكاس ذلك على زيادة الأرباح واستمرارية واستدامة الأعمال ونموها، إلى جانب أهمية ربط قدرة المنشآت على التعلم والابتكار وتأثير ذلك على نمو مساهمات المسؤولية المجتمعية.

واستعرضت الورشة أهمية وقيمة تطبيقات المسؤولية المجتمعية في المنشآت ومدى انعكاس الدور الاجتماعي للشركات على نمو الأرباح، وكيفية بناء رأس المال الاجتماعي الذي يؤدي بدوره إلى تحسين كفاءة الأداء الاقتصادي للشركات، وبناء العلاقات والشراكات بين القطاع العام والخاص. وناقشت الورشة دور المسؤولية المجتمعية في خفض التكاليف والحد من الإنفاق لدى المنشآت، ودور المسؤولية المجتمعية في تحقيق رفاه المجتمع، وآليات تشجيع المؤسسات في تحقيق التوازن بين الربح المادي وخدمة المجتمع وسلامة البيئة، كما قدمت الورشة عدداً من النماذج الرائدة لشركات وعلامات تجارية عالمية تتبنى مفهوم المسؤولية المجتمعية عبر مبادرات ومشاريع نوعية.