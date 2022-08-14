«أبوظبي للصيد» منصة للترويج للصقور المكاثرة في الأسر

أبوظبي (الاتحاد)

يُشكّل معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، فرصة مهمة للصقارين ومزارع الصقور على حدّ سواء، حيث يتزامن موعد إقامته مع بدء موسم المقناص من جهة، وانطلاق موسم مُسابقات وبطولات الصيد بالصقور من جهة أخرى، حيث يرغب الصقارون باقتناء أفضل الصقور المكاثرة في الأسر للمُنافسة بها في الفعاليات المحلية والإقليمية، فضلاً عن استخدامها لممارسة الصقارة في المحميات التي تسمح بذلك، وكذلك تدريب أبنائهم على رياضة الصيد بالصقور التي يحرصون على توريثها لهم.

وفي حين ودّع الصقّارون موسم مقناص ناجح فبراير الماضي بعد الإقبال اللافت على قطاع الصقارة في الدورة الماضية من المعرض، يترّقب عُشّاق الصيد بالصقور فعاليات الدورة القادمة التي تُقام خلال الفترة من 26 سبتمبر ولغاية 2 أكتوبر القادِمَين بتنظيم من نادي صقاري الإمارات، وذلك بهدف الاستعداد لموسم الصيد الجديد 2022-2023، حيث يجدون في قطاع الصقارة كل ما يبحثون عنه. يُذكر أنّ المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أصدر نوفمبر الماضي، تعديلاً للائحة التنفيذية لقانون الصيد البري في أبوظبي، ليكون رافداً يدعم قطاع الصيد في الإمارة، وجهود المحافظة على موروث الصيد التقليدي، خصوصاً استدامة رياضة الصيد بالصقور (الصقارة)، ورغبة في نشر هذا الموروث العربي الأصيل لدى الأجيال الحالية والمقبلة، وتشجيعاً لها على ممارسة الصيد التقليدي ضمن الضوابط القانونية والبيئية، بجانب تعزيز القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية. وفي حين انتهى ترخيص الصيد البري للموسم الماضي في 28 فبراير وفقاً لما أعلنته هيئة البيئة - أبوظبي المسؤولة عن منح التراخيص، فإنّ موسم الصيد القادم يبدأ في أكتوبر 2022 بالتزامن مع انطلاق فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، وهو ما يُشكّل فرصة ثمينة للصقارين باقتناء كل ما يلزمهم من صقور مكاثرة في الأسر وأدوات صقارة، مع العلم بأنّ الأنواع المسموح بصيدها لممارسة الصقارة، تتضمن طيور الحبارى فقط، حيث يُسمح بالصيد باستخدام الصقور المرخصة والمسجلة لدى وزارة التغير المناخي والبيئة.

وتلقى أدوات ومستلزمات الصقور نصيبها الكبير من الاهتمام اللافت من الزوار بين أروقة المعرض، عبر العديد من الأجنحة التي تعرض منتجات متنوعة، لتكشف للجمهور جانباً مهماً من لوازم الصقور والأدوات التي يستخدمها الصقارون خلال ممارسة رياضتهم المفضلة.

ويعزو خبراء إماراتيون ودوليون نجاح جهود استخدام الصقور المُكاثرة في الأسر في رياضة الصقارة، وبالتالي التزايد الملحوظ في عدد مزارع الصقور في العالم وتوسّع وتطوّر صناعتها، لجهود إماراتية بالدرجة الأولى تمثّلت في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الذي انطلق في العام 2003 بتنظيم من نادي صقاري الإمارات. ويمثل المعرض منصّة عرض مهمة للمنتجين الإماراتيين للصقور للترويج لإنتاجهم من مختلف أنواع الصقور المكاثرة في الأسر.

وأكد رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض معالي ماجد علي المنصوري الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، رئيس الاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة (IAF)، أنّ أبوظبي عملت بشكل مبكر على وضع استراتيجية فاعلة لاستدامة هذه الرياضة التراثية تعتمد على التوسّع بأنشطة إكثارها بالأسر، وإنتاج طيور ذات مواصفات عالية بأعداد كافية وبأسعار مناسبة للصقارين، وذلك بالتوازي مع تنفيذ خطة توعوية لهواة الصقارة من أجل الحفاظ على الصقور البرية، والحدّ من صيدها.

واعتبر أنّ هذه الجهود تؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لأهمية المحافظة على التراث والصيد المُستدام من خلال العمل المتواصل والمكثف لتحقيق التوازن بين ما تنشده دولة الإمارات من نهضة شاملة، والحفاظ على موروثاتها الثقافية والاجتماعية في تجربة فريدة حازت إعجاب وتقدير العالم.

وتُقام الدورة القادمة (ال 19) من المعرض الدولي للصيد والفروسية «أبوظبي 2022»، خلال الفترة من 26 سبتمبر ولغاية 2 أكتوبر القادِمَين، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات، وبرعاية رسمية من هيئة البيئة- أبوظبي، الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، مركز أبوظبي الوطني للمعارض حيث يُقام الحدث، وراعي قطاع «أسلحة الصيد» شركة كاراكال الدولية، الراعي الفضي شركة Q Properties للعقارات، شريك تجربة الزائر كل من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، شركة بولاريس للمُعدّات الرياضية المُتخصّصة، ومجموعة العربة الفاخرة، وراعي الفعاليات كل من شركة «سمارت ديزاين» وشركة «الخيمة الملكية»، وشريك السيارات «إيه أر بي الإمارات»، وبدعم من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

تصاعد الإنتاج الإماراتي

العارض أحمد الكتبي، وهو مُنتج إماراتي لعدد من أنواع الصقور المكاثرة في الأسر، يقول إنّ «عدد المُكاثرين الإماراتيين للصقور في تصاعد، وكذلك كمية الإنتاج في تزايد عاماً بعد عام، وهذا عائد إلى دعم أصحاب السمو الشيوخ للحفاظ على هذا الركن المهم من التراث الإماراتي، وخاصة من خلال معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية».

مشاركون

قال عبيد سعيد عبد الله، من شركة المقناص للوازم الخيام والرحلات بالمعرض،: «مُشاركتنا كل عام في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية تُعتبر من الأحداث المهمة التي تنتظرها الشركة على مدار العام، لما للمشاركة من فوائد عديدة، من بينها إنعاش حركة البيع للمنتجات التي تعرضها الشركة، وكذلك تعريف الزوار على المنتجات الجديدة لنا، بالإضافة إلى استقطاب زبائن ومتعاملين جدد كل عام من زوار المعرض، والذين أصبحوا زبائن دائمين للشركة طوال العام، ويقصدون جناحها في المعرض للتعرف على كل ما هو جديد في عالم لوازم الرحلات والتخييم والصقارة.»

من جهته، أكد محمد الكمدة، من شركة «الكمدة للصقور»، أنّ التواجد في مثل هذه المحافل العالمية يُتيح لنا الفرصة للاطلاع على منتجات الشركات والبلدان الأخرى وتبادل الخبرات معهم، الأمر الذي يساعد على تقييم منتجاتنا، وبالتالي العمل على تطويرها والارتقاء بها وفقاً لأحدث الممارسات والأساليب العلمية. وأنا كمنتج إماراتي للصقور أحرص في المقدمة على جودة الإنتاج.

ومن شركة «جير فالكون» لبيع معدات الصقور، يؤكد محمد طه الحمادة، أنّ معرض أبوظبي للصيد مناسبة سنوية مهمة، يحرص الكثيرون من العاملين في مجال الصقارة على المشاركة فيها، ومن ثم تأتي مشاركتهم على الدوام متميزة. ومن جمهور المعرض الذي يترقب زيارته سنوياً، يقول مطر حمد الكتبي، إن الحدث يعتبر عُرساً سنوياً نحتفي من خلاله بتراثنا وعاداتنا ومنها الصقارة التي يتعلق بها غالبية الشعب الإماراتي، سواء من حيث تدريب الصقر أو تربيته أو الصيد به، مُشيراً إلى تطوّر الاهتمام بالصقور من مرحلة إلى أخرى حتى وصلنا إلى التميز في إنتاجها، حيث بدأت بعض السلالات الجديدة تدخل بقوة في عالم الصقور مثل «جير فالكون».

وبيّن الكتبي أنّ الصقر عنصر مشترك في محبة الكثيرين له داخل البيت الإماراتي الواحد، ولذلك نجد أن كثيراً من الآباء يصطحبون أبناءهم ويحرصون على زيارة معرض أبوظبي للصيد ليتعرفوا أكثر عن عالم الصقور وأنواعها وأساليب تدريبها وغيرها من المعلومات التي ينبغي للأجيال الجديدة معرفتها جيداً، وهو ما يُتيحه معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، عبر طرح هذه الأعداد الكبيرة من الصقور من كل الأنواع، وكذلك الأساليب العلمية في تدريبها والتعامل معها. ما يجعل من زيارة المعرض وجبة معرفية متكاملة عن عالم الصقور يحرص على الإفادة منها الجمهور من مختلف شرائحه العمرية.

فهد الفلاحي، أكد من ناحيته أن عالم الصقور له جاذبية خاصة لدى أبناء الإمارات في ظل الدعم اللامحدود من قبل قيادتنا الرشيدة للحفاظ على هذا الموروث من خلال أشكال متنوعة ومنها رصد الجوائز وإقامة السباقات المختلفة مثل التلواح بمختلف تطوّراته، المزاينة، هدد الحمام وغيرها من مسابقات الصقارة، وكذلك المزادات التي تعكس مدى شغف الشعب الإماراتي بعالم الصقور.

ولفت الفلاحي إلى أن المعرض يُسهّل على الجميع الحصول على مُبتغاه من أنواع وأدوات ولوازم الصقور عبر تجميع كبريات الشركات والمزارع العاملة في هذا المجال، في حدث عالمي بهذا الحجم ووفق أرقى درجات التنظيم وسبل الراحة لكل من العارضين والزوار، وفي هذا توفير لوقت وجهد الكثيرين ممن يبحثون عن متعلقات خاصة برياضات الصقور لا تُباع غالباً إلا في أماكن معينة تستغرق وقتاً في الذهاب والإياب. غير أن المعرض وفّر كل ذلك لأصحاب الصقور وكذلك لسيارات السفاري ومستلزمات البر وغيرها من الأمور التي يحرص عليها أبناء الإمارات. فيمكن خلال جولة واحدة بالمعرض أن يجد الزائر كل احتياجاته المتعلقة بالصقور أو غيرها من الرياضات الأصيلة.