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172604 إجراءات للنيابة العامة عن بُعد

172604 إجراءات للنيابة العامة عن بُعد
15 أغسطس 2022 01:30

أبوظبي (وام)

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 أعلنت النيابة العامة للدولة إحصائيات النصف الأول لعام 2022، حيث أوضحت أن الإجراءات التي اتخذتها عن بُعد بلغت 172604 إجراءات توزعت بين الإجراءات المتعلقة بمكافحة جائحة كوفيد - 19 والإجراءات المرتبطة بالدعاوى الجزائية، حيث بلغ عدد التظلمات من مخالفات كوفيد - 19، التي قدمت عبر خدمة التظلم عن بُعد المتاحة على الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للنيابة العامة، 30130 تظلماً تمت دراستها بكل دقة والبت فيها، إما برفضها أو إلغاء المخالفة أو تخفيض الغرامة المقررة لها. 
وأشارت النيابة العامة، إلى إصدارها 1521 أمراً جزائياً واتخاذ إجراءات تنفيذ 55223 للأحكام القضائية، وتنفيذ 80191 طلباً مقدماً إلكترونياً، وإجراء 5539 تحقيقاً عن بُعد، مما يؤكد سعيها لتحقيق الريادة فيما تؤديه من أعمال. وتشير الإحصائيات والأرقام المشار إليها إلى حرص النيابة العامة على توظيف الوسائل التقنية الحديثة في أعمالها لتحقيق التميز والارتقاء بالعمل بما يتواءم وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة للدولة لشفافية النظام القضائي واستقلاله. 
يذكر أن النيابة العامة توفر من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي ما يقارب 50 خدمة لتلبية احتياجات المتعاملين في سهولة ويسر، أبرزها تقديم العرائض والتظلمات وطلبات الطعن على الأحكام، وباقة تنفيذ الأحكام، والخدمات المالية والمعلوماتية، والكفالات، والأمانات والاستعلام عن القضايا والخبراء والمحامين والمترجمين والنسخ والتصوير.

النيابة العامة
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