أبوظبي (الاتحاد)

ناقشت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي مع أعضاء «كلنا شرطة» دورهم في تعزيز الوعي المروري على الطرقات، وتأهيلهم للتعامل مع مختلف المشكلات المرورية التي تواجه الجمهور، وذلك في ورشة عمل عقدت بنادي ضباط شرطة العين.

وقدم الورشة العقيد محسن سعيد المنصوري مدير إدارة مرور الظفرة، مؤكداً أهمية دور أعضاء «كلنا شرطة» في تعزيز السلامة على الطرقات، وتعريف السائقين ومستخدمي الطريق بقانون السير والمرور. وتطرق إلى أكثر المخالفات المرورية التي تتسبب في عرقلة حركة السير وطرق التعامل معها، وأهمية التوعية حول الإشارات المرورية ومعانيها وأنواع التصاريح لأصحاب الهمم ومساعدة مستخدمي الطرق. وتضمنت شرحاً حول دور أعضاء كلنا شرطة في التعاون مع شرطة أبوظبي للإبلاغ عن المخالفين لقوانين المرورية ونشر التوعية المرورية، وإكسابهم مهارات عملية تساعدهم في أداء رسالتهم بطريقة عملية وأمنية صحيحة.

حضر الورشة العقيد مطر عبدالله المهيري مدير إدارة مرور العين، وعدد من ضباط الشرطة المجتمعية، ومتطوعو أعضاء «كلنا شرطة».