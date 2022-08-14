ضابط بشرطة دبي ينال «الأستاذية الجنائية»

دبي (الاتحاد)

منحت جامعة موردوخ الأسترالية درجة الأستاذية في مجال علوم الجنائية للمقدم خبير الدكتور راشد حمدان الغافري مدير المركز الدولي للعلوم الجنائية في شرطة دبي، رئيس مجلس علماء شرطة دبي، نتيجة حرصه منذ حصوله على درجة الدكتوراه في المساهمة الفعالة في المجال الأكاديمي مع عمله كخبير في مجال الأدلة الجنائية، إذ يعتبر أول ضابط ينال درجة الأستاذية في مجال العلوم الجنائية على مستوى المؤسسات الشرطية.

وبلغ حصاد المقدم الغافري 45 بحثاً محكماً ومنشوراً في مجلات علمية عالمية حتى الآن منذ خوضه مجال البحث والتطوير. وأشرف على 4 طلبة دكتوراه من مختلف الجامعات داخل وخارج الدولة، وأنهى منهم اثنان متطلبات الدراسة وحصلا على شهادة الدكتوراه، ولا زال مستمراً في الإشراف على طالبين حتى الآن.

مسيرة

كان للغافري دور في الإشراف على رسائل التخرج لدرجة الماجستير لـ7 طلبة من جامعة دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يزال يواصل مسيرته في الترابط مع المجال الأكاديمي عبر أكثر الجامعات فعالية في هذا المجال.

كما وسجل الغافري براءتين لاختراع البصمة الوراثية الذكرية، الأولى في عام 2014، والثانية في عام 2022، وتعتبر هذه البصمة الأقوى من نوعها، وتصنع حالياً ومتوفرة لجميع المختبرات الجنائية حول العالم.

من جهته، نوه جيمس تروتر الرئيس الأكاديمي لجامعة موردوخ في الدولة بجهود المقدم الغافري في مجال العلوم الجنائية، مؤكداً أن شرطة دبي جهودها واضحة في دعم المواهب والكفاءات في مختلف الجوانب، سواء الأكاديمية أو العملية لا سيما في عملية البحث والتطوير، بهدف تحقيق الريادة والتميز، مشيراً إلى حرص الجامعة على التعاون المستمر مع القيادة العامة لشرطة دبي.