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تكريم متعاون في دبي لأمانته

عبدالله المعصم والحضور لدى تكريم سهل النامي (من المصدر)
15 أغسطس 2022 01:30

دبي (الاتحاد)

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 كرم العميد عبد الله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، بحضور نائبه العقيد راشد محمد صالح الشحي، وعبد الله إبراهيم عبد الله، رئيس قسم إسعاد المتعاملين بالمركز، كرم سهل النامي، وذلك لتسليمه الشرطة مبلغاً مالياً قدره 31 ألف درهم عثر عليها في منطقة اختصاص المركز وقام بتسليمها للشرطة.
وأشاد العميد عبد الله خادم بأمانة  النامي، التي تجسد القيم النبيلة التي نفخر بها في مجتمع دولة الإمارات، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار اهتمام إدارة المركز بتحفيز الجمهور، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي.
وقدم العميد المعصم شهادة شكر وتقدير لسهل النامي، لأمانته وفطنته، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين شرطة دبي والجمهور، وبث الخصال الحميدة وروح التعاون، والعمل يداً بيد من أجل بسط الأمن والأمان في ربوع الوطن، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به أفراد المجتمع ومساهمتهم الفاعلة بالارتقاء بسمعة الدولة عبر تعاونهم المثمر مع الأجهزة الأمنية.

شرطة بر دبي
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