تأثير محدود لـ«المنخفض الجوي» وإجراءات مكثفة لمواجهته

إبراهيم سليم (أبوظبي ووام)

أكد المركز الوطني للأرصاد، انخفاض حدة المنخفض الجوي المتوقع تأثر الدولة به، وذلك من خلال المتابعة المستمرة لحركة المنخفض. جاء ذلك أثناء الاجتماعات التنسيقية اليومية المنعقدة بين الجهات المعنية كافة في التخفيف من تداعيات الحالة الجوية، متمثلة بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، القيادات الشرطية المحلية، المركز الوطني للأرصاد، ووزارة الطاقة والبنية التحتية. وأوضح المركز الوطني للأرصاد، خلال الاجتماع، أن آخر مستجدات خرائط الطقس تشير إلى تحرك امتداد المنخفض الجوي إلى الجنوب، ولكن يظل تأثير امتداده على الدولة بشكل محدود، وعلى فترات متفرقة، مع فرص تكون بعض السحب الركامية المحلية، مع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة، تكون غزيرة أحياناً على المناطق الشرقية والشمالية ومدينة العين ومنطقة الظفرة، واستمرار الرياح الجنوبية الشرقية المعتدلة والنشطة أحياناً المحملة بالغبار. وأكدت جميع الجهات المعنية خلال الاجتماع، جاهزيتها التامة لأي تغيرات محتملة، منوهين إلى استمرار عمليات الرصد الجوي للمنخفض، وضمان جاهزية جميع الخطط. وأكدت الجهات المعنية كافة الإعلان عن المستجدات كافة المتعلقة بالحالة الجوية من خلال المنصات الرسمية كافة، داعية الجمهور الكريم لاستقاء المعلومات من المنصات الرسمية، ودرء الشائعات.

وكان قد بدأ أمس تأثير المنخفض الجوي، وسط جاهزية تامة من كل الجهات المعنية في الدولة لمواجهته، وتقليل أي احتمالية لأي تداعيات. وهطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق، أدت إلى جريان الأودية، وتسببت في انخفاض بدرجات الحرارة، مع غبار وأتربة، تدنت معها الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر أحياناً في بعض المناطق.

وكانت الأمطار غزيرة على العجيلي وأصفي ومسافي والليات وشوك ووادي الحلو وأم غافة، بينما كانت متوسطة على خورفكان، وخطم الشكلة، وخفيفة إلى متوسطة على مربض بالفجيرة، فيما سجلت محطة الصاع أمس أعلى كمية للأمطار، بلغت 1.8 ملم، تلتها أم غافة بإجمالي 0.6 ملم.

وانخفضت درجات الحرارة بمقدار 4 درجات حيث بلغت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة 44.8 درجة مئوية في أبو الأبيض بأبوظبي) الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد عددا من التحذيرات والتنبيهات بشأن الحالة الجوية والغبار والأمطار، محذرا من ارتياد الأودية وأماكن جريان الأودية وتجنب تجمعات المياه مع القيادة بحذر، خاصة في المناطق الشرقية من الدولة.

وقال المركز: «يرجى توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار والرياح القوية على بعض المناطق الشرقية من الدولة، التي قد تؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة، وتدني مدي الرؤية الأفقية، كما يجب الابتعاد عن أماكن جريان الأودية والانزلاقات وتجمع المياه».

وكان المركز قد ناشد الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة عن المركز وعدم تداول الشائعات، داعيا إلى توخي الحذر بسبب الغبار والأتربة المثارة والمحملة.

ووفقاً للمركز، فإن الطقس المتوقع اليوم سيشهد تكوّن سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة بين المتوسطة والغزيرة أحياناً، قد يصاحبها البرق والرعد على بعض المناطق الشرقية ومنطقة العين وجنوبها، وتمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية مع انخفاض في درجات الحرارة.