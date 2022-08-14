أمطار على العين

محمد البلوشي (العين)

هطلت على منطقة صاع في العين، مساء أمس، أمطار غزيرة استمرت قرابة نصف ساعة مصحوبة بالرياح، في حين هطلت أمطار متفاوتة على إمارة رأس الخيمة في منطقة ممدوح ومسافي والليات وشوكة والمنيعي، وأيضاً على إمارة الفجيرة في منطقة اصفي، بالإضافة إلى المناطق الحدودية القريبة الواقعة في سلطنة عُمان الشقيقة، مثل محضة والتي تأثرت بتشكيلات من السحب المطيرة التي أثرت على جبال الحجر الغربي.

وأدى هطول الأمطار إلى جريان المياه في الشوارع والطرقات، وأيضاً جريان خفيف لوادي صاع وسط فرحة أهالي العين الذين استبشروا خيراً بها.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الاثنين غائماً جزئياً إلى غائم ومغبراً أحياناً، مع فرصة تكون السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:10 والثاني عند الساعة 03:34 والجزر الأول عند الساعة 09:32 والثاني عند الساعة 21:22. ويكون الموج في بحر عُمان خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:06 والثاني عند الساعة 00:32 والجزر الأول عند الساعة 18:28 والثاني عند الساعة 06:19.