جاهزية تامة لمنشآت «الإمارات للخدمات الصحية» في المناطق الشرقية

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن جاهزية جميع مستشفياتها ومراكزها للرعاية الصحية الأولية في المناطق الشرقية، واستعداد كافة الكوادر الطبية والتمريضية للتعامل مع المنخفض الجوي الذي من المتوقع أن تشهده كل من إمارة الفجيرة والشارقة ورأس الخيمة خلال الأيام القليلة المقبلة، والذي أكدته الأرصاد الجوية الإماراتية.

ودعت المؤسسة جميع سكان المناطق الشرقية إلى ضرورة التواصل المباشر من خلال قنوات التواصل التي تتيحها كافة المنشآت والجهات ذات الشأن في الحالات الخطرة التي تستدعي التدخل، والاطلاع على أفضل الممارسات التي يجب اتباعها في الحالات الطارئة، والابتعاد عن المناطق التي قد تشكل خطراً على حياتهم، لا سيما المناطق التي تشهد جرياناً للوديان، مشددة على ضرورة استقبال معلوماتهم من المصادر الموثوقة التي تمثلها مؤسسات الدولة وفرق إدارة الأزمات، وذلك تجنباً للإشاعات والمعلومات المغلوطة التي تكثر على وسائل التواصل الاجتماعي وتتسبب بالهلع والفوضى.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن الاستراتيجية الشمولية التي وضعتها المؤسسة، توفر لها خاصية السبق في التعامل مع الأزمات والحالات الطارئة، من خلال خطط استباقية لمواجهة التغيرات أو التقلبات في الأحوال الجوية، بالإضافة إلى خطة الطوارئ الجاهزة في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للمؤسسة في تلك المناطق، فضلاً عن رفع جاهزية قنوات الاتصال والتواصل مع الجمهور لضمان التواصل المستمر وتوفير الرعاية والدعم والمساعدة اللازمة دون تأخير.

تعاون واتصال

أضاف أن المؤسسة رفعت من وتيرة التعاون والاتصال مع مختلف الجهات ذات الشأن، بهدف تعزيز آليات تبادل البيانات، لتسهيل أعمال كافة الفرق وتسريع كفاءة العمل، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية الدور المحوري الذي يمكن أن يسهم فيه الجمهور للتعامل مع الحالات الجوية الطارئة، داعياً كافة القاطنين في تلك المناطق إلى رفع الجاهزية والاستعداد والمبادرة إلى تطبيق الإجراءات التي تساعد في تجنيب ممتلكاتهم للأضرار، والاستفادة الإيجابية من المنخفضات الجوية التي شهدتها المناطق خلال السنوات الماضية. وأكدت المؤسسة على احترافية جميع الأطقم الطبية والتمريضية والفنية العاملة في منشآت المؤسسة، مشيرة إلى أن فرق العمل أشرفت على جاهزية جميع سيارات الإسعاف والنقل العاملة، إلى جانب البنى التحتية في المستشفيات وفي مراكز الرعاية الصحية الأولية في المناطق الشرقية، كما وضعت الخطط البديلة وفقاً للمتغيرات والمستجدات التي قد تطرأ خلال المنخفض الجوي.

وتدعم المؤسسة جهود جميع فرق الطوارئ والأزمات، واستعدادها التام لمواجهة المتغيرات والتطورات من خلال فرق العمل التابعة لمختلف منشآت المؤسسة، داعية سكان المناطق الشرقية إلى توخي الحيطة والحذر والاطلاع على كافة الإرشادات، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.