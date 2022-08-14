الإثنين 15 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

جريان وادي دفتا

جريان وادي دفتا
15 أغسطس 2022 01:30

فهد بوهندي (الفجيرة)

أخبار ذات صلة
تأثير محدود لـ«المنخفض الجوي» وإجراءات مكثفة لمواجهته
أمطار على العين

هطلت أمطار متفرقة على مناطق متعددة من إمارة الفجيرة، تركزت على منطقتي مسافي ودفتا، وصولاً إلى مدينة الفجيرة، وتراوحت بين الخفيفة والمتوسطة منذ ظهر أمس وحتى المساء، ما أدى إلى جريان وادي دفتا الذي يمر في منطقة دفتا ومزارعها.
وقال أحمد الحفيتي من منطقة دفتا: «بدأ هطول الأمطار كما هو متوقع، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، ومتوقع هطول كميات أكبر خلال الأيام المقبلة».
ووجهت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، أمس، عبر مواقعها الرسمية، الجمهور إلى الابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه، وأخذ الحيطة والحذر، وخفض السرعات على الطرق، وضرورة تجنب ارتياد الشواطئ.

الفجيرة
المنخفض الجوي
أمطار
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
محاكمة متهمين بالاحتيال في اختبارات «كورونا» بألمانيا
اليوم 17:32
بزات فضائية جديدة لرواد القمر
دنيا
ناسا تستعد لإطلاق برنامج العودة إلى القمر
اليوم 17:28
روسيا تكشف حصيلة القتلى «المرتزقة» في خاركيف
عربي ودولي
روسيا تكشف حصيلة القتلى «المرتزقة» في خاركيف
اليوم 17:24
أرشيفية
عربي ودولي
ثلاث جثث و45 ناجياً على متن أحد «قوارب الموت»
اليوم 17:21
تعبيرية
عربي ودولي
بريطانيا أول دولة توافق على لقاح خاص بـ«أوميكرون»
اليوم 17:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©