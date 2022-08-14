فهد بوهندي (الفجيرة)

هطلت أمطار متفرقة على مناطق متعددة من إمارة الفجيرة، تركزت على منطقتي مسافي ودفتا، وصولاً إلى مدينة الفجيرة، وتراوحت بين الخفيفة والمتوسطة منذ ظهر أمس وحتى المساء، ما أدى إلى جريان وادي دفتا الذي يمر في منطقة دفتا ومزارعها.

وقال أحمد الحفيتي من منطقة دفتا: «بدأ هطول الأمطار كما هو متوقع، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، ومتوقع هطول كميات أكبر خلال الأيام المقبلة».

ووجهت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، أمس، عبر مواقعها الرسمية، الجمهور إلى الابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه، وأخذ الحيطة والحذر، وخفض السرعات على الطرق، وضرورة تجنب ارتياد الشواطئ.