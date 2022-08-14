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«مخيم أبطال المستقبل»... بيئة مثالية للإبداع والخيال

«مخيم أبطال المستقبل»... بيئة مثالية للإبداع والخيال
15 أغسطس 2022 01:31

آمنة الكتبي (دبي)

قالت ميثاء المزروعي، مساعد مدير المشاريع في متحف المستقبل: يستقبل المخيم الصيفي الأول «أبطال المستقبل» أسبوعياً 24 طالباً وطالبة، متضمناً جدولاً حافلاً بالفعاليات والبرامج التي تمزج بين المرح والترفيه والتعليم، ويركز المخيم على خمسة اهتمامات أساسية هي العلوم والتكنولوجيا، والهندسة، والفن، والرياضيات. وأوضحت لـ«الاتحاد»: إن المخيم الصيفي الذي أطلقه متحف المستقبل يستمر حتى 19 أغسطس الجاري، يوفر فرصة فريدة لتوسيع آفاق الأطفال وتعزيز شغفهم بالمستقبل والإبداع والتحليق إلى فضاءات أرحب، وتتناسب الموضوعات المطروحة مع الفئات العمرية المستهدفة من الأطفال، بالإضافة إلى محتوى جاذب وممتع وعصري، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي في حياتنا، وأشكال الفنون المختلفة، والتعليم بالبناء الرقمي من خلال البرمجة وفهم مبادئ الاستدامة، ليقدم للجميع ما يتطلعون إليه، ليكون المخيم الصيفي إضافة نوعية لتجارب تفاعلية غامرة في «متحف المستقبل».
وقالت: ينال الرواد الصغار فرصة الاطلاع على كل ما يقدمه متحف المستقبل بشكل فريد وحصري، ويستكشفون المتحف بشكل معمق ويطلعون على مختلف تجاربه وجوانبه التقنية، كما ويحظى أبطال المستقبل في مخيمهم الصيفي بورش عمل تخصصية تغطي مجموعة شاملة من الموضوعات والأنشطة الشيّقة التي تغذي فضول الأطفال في تخصصات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، وتشمل ورش العمل موضوعات ملهمة، مثل استكشاف الفضاء، والبيئة، والسعادة، والرفاهية وسيكون لدى الأطفال فرصة التعمق في موضوعات فريدة ودخول عالم الروبوتات والذكاء الاصطناعي، بما يحاكي اهتمامات وقدرات كلٍ منهم، كما في تخصصات البرمجة، والفن.
وقالت المزروعي: يوفر المخيم الصيفي الأول من نوعه فرصة فريدة من نوعها للأطفال للتعلم واللعب وتكوين صداقات واكتشاف اهتمامات جديدة واستكشاف عالم المستقبل. وتتماشى المبادرة مع التزامنا التام نحو أجيال المستقبل وحرصنا المطلق على دعمهم وتحفيزهم للتعبير عن إبداعاتهم وترسيخ قيمة الابتكار لديهم.

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رحلة متكاملة
قالت ميثاء المزروعي، مساعد مدير المشاريع في متحف المستقبل: يوفر متحف المستقبل للعائلات وأفراد المجتمع رحلة متكاملة تقربهم أكثر من المستقبل، لاختباره ومشاهدته ليكونوا جزءاً منه ومن خلال مخيم أبطال المستقبل الصيفي، يضيء المتحف شعلة الفضول العلمي والمعرفي لدى أجيال الغد ويعزز شغفهم بالابتكار والتصميم وصناعة المستقبل، كما يقدم تجربة متميزة لا تضاهى، وهو يجسد امتداداً لبرامج «متحف المستقبل» من ورش العمل وحوارات وفصول دراسية ومجموعة من البرامج الأخرى عالمية المستوى التي يطرحها، ويجمع المخيم العقول المتميزة للمساعدة في تشكيل المستقبل وتصميمه، وإنشاء مجتمع من المبتكرين الواعدين.

 

متحف المستقبل
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