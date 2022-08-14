الإثنين 15 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس الدولة ونائبه يعزيان السيسي في ضحايا احتراق الكنيسة

رئيس الدولة ونائبه يعزيان السيسي في ضحايا احتراق الكنيسة
14 أغسطس 2022 23:06

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"برقية تعزية إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في ضحايا احتراق كنيسة في محافظة الجيزة، وأسفر عن قتلى وجرحى، متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تعزية مماثلة إلى فخامة الرئيس المصري.

أخبار ذات صلة
مصر.. وفاة سيدة نسي الطبيب "فوطة" في بطنها بعد عملية قيصرية
الرميثي يستقبل قائد القيادة المركزية الأميركية
المصدر: وام
مصر
الإمارات
كنيسة
محمد بن زايد
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
محاكمة متهمين بالاحتيال في اختبارات «كورونا» بألمانيا
اليوم 17:32
بزات فضائية جديدة لرواد القمر
دنيا
ناسا تستعد لإطلاق برنامج العودة إلى القمر
اليوم 17:28
روسيا تكشف حصيلة القتلى «المرتزقة» في خاركيف
عربي ودولي
روسيا تكشف حصيلة القتلى «المرتزقة» في خاركيف
اليوم 17:24
أرشيفية
عربي ودولي
ثلاث جثث و45 ناجياً على متن أحد «قوارب الموت»
اليوم 17:21
تعبيرية
عربي ودولي
بريطانيا أول دولة توافق على لقاح خاص بـ«أوميكرون»
اليوم 17:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©