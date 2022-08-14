رئيس الدولة ونائبه يعزيان السيسي في ضحايا احتراق الكنيسة
رئيس الدولة ونائبه يعزيان السيسي في ضحايا احتراق الكنيسة
14 أغسطس 2022 23:06
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"برقية تعزية إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في ضحايا احتراق كنيسة في محافظة الجيزة، وأسفر عن قتلى وجرحى، متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تعزية مماثلة إلى فخامة الرئيس المصري.