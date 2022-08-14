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انخفاض حدة المنخفض الجوي المتوقع تأثر الدولة به

من أبوظبي
14 أغسطس 2022 22:55

أكد المركز الوطني للأرصاد انخفاض حدة المنخفض الجوي المتوقع تأثر الدولة به، وذلك من خلال المتابعة المستمرة لحركة المنخفض.

جاء ذلك أثناء الاجتماعات التنسيقية اليومية المنعقدة بين كافة الجهات المعنية في التخفيف من تداعيات الحالة الجوية، متمثلة بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، القيادات الشرطية المحلية، المركز الوطني للأرصاد، ووزارة الطاقة والبنية التحتية.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد خلال الاجتماع أن آخر مستجدات خرائط الطقس تشير إلى تحرك امتداد المنخفض الجوي إلى الجنوب ولكن يظل تأثير امتداده على الدولة بشكل محدود وعلى فترات متفرقة، مع فرص تكون بعض السحب الركامية المحلية مع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة تكون غزيرة أحياناً على المناطق الشرقية والشمالية ومدينة العين ومنطقة الظفرة واستمرار الرياح الجنوبية الشرقية المعتدلة والنشطة أحياناً المحملة بالغبار.

وأكدت جميع الجهات المعنية خلال الاجتماع ..جاهزيتها التامة لأي تغيرات محتملة، منوهين إلى استمرار عمليات الرصد الجوي للمنخفض وضمان جاهزية جميع الخطط.

وأكدت كافة الجهات المعنية الاعلان عن كافة المستجدات المتعلقة بالحالة الجوية من خلال كافة المنصات الرسمية، داعية الجمهور الكريم لااستقاء المعلومات من المنصات الرسمية ودرء الشائعات.

 

 

 

 

 

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