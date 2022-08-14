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«أبوظبي للتوزيع» تطمئن الجمهور بشأن الاحتياطات للحالة الجوية

«أبوظبي للتوزيع» تطمئن الجمهور بشأن الاحتياطات للحالة الجوية
14 أغسطس 2022 22:43

أكدت شركة أبوظبي للتوزي أنه تم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان عدم تأثر إمدادات الكهرباء والمياه خلال الحالة الجوية المتوقعة على بعض المناطق في إمارة أبوظبي.

وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «تم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان عدم تأثر إمدادات الكهرباء والمياه خلال الحالة الجوية المتوقعة على بعض المناطق في إمارة أبوظبي».

وأضافت: «في حال حدوث انقطاع في إمداد المياه أو الكهرباء، يرجى الإبلاغ على الرقم 991 لطوارئ الكهرباء، 992 لطوارئ المياه».

 

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شركة أبوظبي للتوزيع
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