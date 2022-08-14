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«شرطة أبوظبي» تؤكد جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي

«شرطة أبوظبي» تؤكد جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي
14 أغسطس 2022 21:45

أكدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي المقبل بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ومتابعة مستجدات الحالة الجوية الصادرة من الجهات المعنية ووضع الخطط الرئيسية والخطط الداعمة المرتبطة بالحدث لجميع الجهات.

ولفتت إلى جاهزية الإجراءات في إمارة أبوظبي لنشر التحذيرات قبل وأثناء مرور المنخفض الجوي والإعلان عن الإجراءات المتخذة من قبل جهات الاختصاص والجاهزية لرفع مستوى الحالة الطارئة واتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة.

وناشدت مرتادي البحر والشواطئ خلال هذه الفترة ضرورة التأكد من حالة الطقس قبل التحرك إلى الشواطئ ودعت جميع المنشآت وشركات الأعمال الإنشائية إلى ضرورة الالتزام بمعايير الأمن والسلامة.

وحثت منظمي الفعاليات والمناطق السياحية باتخاذ الإجراءات الاحترازية وفقاً لمعايير الأمن والسلامة والرجوع إلى خطط الاستعداد للإخلاء والإيواء حسب تطورات الحالة الجوية.

ودعت السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة على الطرق الداخلية والخارجية أثناء تغيرات الحالة الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة ومتابعة حالة الطقس قبل التحرك بالمركبة، وخفض السرعات على الطرق وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، محذرة من خطورة قيام السائق بالتصوير أو الانشغال بغير الطريق.

وشددت على ضرورة التقيد بالسرعة المحددة والموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية على الطرق.

وأهابت بملاك المركبات الثقيلة والشاحنات والحافلات وأصحاب الشركات ومسؤولي التوزيع تنبيه السائقين وتوعيتهم بالالتزام بالقيادة الآمنة أثناء تغيرات الحالة الجوية والتوقف في أقرب مخرج وتعزيز الإجراءات الوقائية لتجنب وقوع الحوادث في مثل هذه الظروف حفاظاً على سلامة الجميع.

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