أمطار غزيرة وجريان أودية وتحذير من تطاير الأجسام الصلبة

إبراهبم سليم(أبوظبي)

هطلت أمطار متفاوتة الشدة تراوحت بين المتوسطة والغزيرة على مناطق متفرقة من الدولة نتيجة الحالة الجوية التي تشهدها البلاد والتي يتوقع أن تستمر حتى الخميس المقبل.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجمهور خاصة في المناطق الشرقية من الدولة، من ارتياد الأودية وأماكن جريان الأودية وتجنب تجمعات المياه والقيادة بحذر.

واصدر المركز عددا من التحذيرات والتنبيهات بشأن الحالة الجوية والغبار والأمطار

وانخفضت درجات الحرارة اليوم بمقدار 4 درجات 3 درجات عن الأمس حيث بلغت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 44.8 درجة مئوية في أبو الأبيض (أبوظبي) الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وقال المركز في تحذيراته «يرجى توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار والرياح القوية على بعض المناطق الشرقية من الدولة، التي قد تؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة، وتدني مدي الرؤية الأفقية، كما يجب الابتعاد عن أماكن جريان الأودية والانزلاقات وتجمع المياه»..

وشملت مناطق هطول الأمطار التي تفاوتت بين المتوسطة إلى الغزيرةوادي العجيلي، ومسافي، وطريق شوكة المنيعي، والليات وممدوح برأس الخيمة، وغزبرة على أصفي بالفجيرة، كما هطلت بغزارة على طريق الشارقة وادي الحلو مما أدى إلى جريان أودية.

واكد المركز الوطني للارصاد متابعته للوضع على مدار الساعة وموافاة الجمهور والجهات ذات الصلة بآخر المستجدات.

وكان المركز قد ناشد الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة عن المركز وعدم تداول الشائعات. ودعا إلى توخي الحذر بسبب الغبار والأتربة المثارة والمحملة، والتي تسببت في تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر أحياناً منذ الساعة 07:47 صباح اليوم.

كما أدى الغبار والأتربة المثارة إلى تدني مدى الرؤية إلى أقل من 500 متر على الدولة.

وكانت الحالة الجوية على الدولة قد بدأت صباح اليوم، ويتوقع أن تستمر حتى الخميس 18 أغسطس الجاري، حيث تتأثر المنطقة خلال هذه الفترة بامتداد منخفض جوي سطحي يمتد من الشرق في اتجاه الغرب، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يؤدي إلى تدفق كتل هوائية رطبة من بحر العرب وبحر عمان باتجاه المنطقة والدولة، يعمل على تكون وتطور بعض السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق، خاصة على المنطقة الشرقية والجنوبية من الدولة.