الوطني للأرصاد يتوقع انتهاء تدني الرؤية في السادسة مساء

إبراهيم سليم (أبوظبي)

توقع المركز الوطني للأرصاد انتهاء حالة تدني وانعدام الرؤية الأفقية على مناطق متفرقة من الدولة، خاصة المكشوفة، في السادسة مساء اليوم، مؤكداً متابعته للوضع على مدار الساعة وموافاة الجمهور والجهات ذات الصلة بآخر المستجدات.

وكان المركز قد ناشد الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة عن المركز وعدم تداول الشائعات. ودعا إلى توخي الحذر بسبب الغبار والأتربة المثارة والمحملة، والتي تسببت في تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر أحياناً منذ الساعة 07:47 صباح اليوم.

كما أدى الغبار والأتربة المثارة إلى تدني مدى الرؤية إلى أقل من 500 متر على مطار أبوظبي ومطار البطين ومطار آل مكتوم بدبي وفي العجبان بأبوظبي وسويحان في العين ومدينة زايد في منطقة الظفرة

وكانت الحالة الجوية على الدولة قد بدأت صباح اليوم، ويتوقع أن تستمر حتى الخميس 18 أغسطس الجاري، حيث تتأثر المنطقة خلال هذه الفترة بامتداد منخفض جوي سطحي يمتد من الشرق في اتجاه الغرب، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يؤدي إلى تدفق كتل هوائية رطبة من بحر العرب وبحر عمان باتجاه المنطقة والدولة، يعمل على تكون وتطور بعض السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق، خاصة على المنطقة الشرقية والجنوبية من الدولة.



ووفقاً للمركز، فإن الطقس المتوقع اليوم إلى الخميس سيشهد تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة بين المتوسطة والغزيرة أحياناً، وقد يصاحبها البرق والرعد على بعض المناطق الشرقية ومنطقة العين وجنوبها، وتمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية مع انخفاض في درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً، خاصة مع السحب الركامية، تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياً من يوم الاثنين ليلاً في الخليج العربي وبحر عمان.