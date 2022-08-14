«طرق دبي»: 304.6 مليون راكب استخدموا المواصلات العامة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي أن عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك في دبي، التي تشمل مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة ووسائل النقل البحري/العبرات والفيري والتاكسي المائي والباص المائي/ ومركبات الحجز الإلكتروني ومركبات التأجير الذكي والحافلات تحت الطلب، إضافة إلى مركبات الأجرة/تاكسي دبي وشركات الامتياز/ في النصف الأول من عام 2022 بلغ حوالي 304.6 مليون راكب، مقارنة بنحو 202 مليون راكب في النصف الأول من عام 2021. وذكرت الهيئة أن المتوسط اليومي لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة في النصف الأول من العام الجاري بلغ قرابة 1.68 مليون راكب، مقارنة بنحو 1.1 مليون راكب في الفترة نفسها من عام 2021. وقال معالي مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: استحوذ مترو دبي ومركبات الأجرة على النسبة الكبرى لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة بواقع 36% لمترو دبي و29% لمركبات الأجرة، فيما بلغت نسبة حافلات المواصلات العامة 26%..مشيراً إلى أن شهر مارس من عام 2022 سجل أعلى معدل في عدد الركاب، حيث نُقل قرابة 62 مليون راكب، وجاء ذلك تزامناً مع انتهاء معرض إكسبو 2020 دبي وتراوح عدد الركاب في باقي الأشهر بين 46 و49 مليون راكب، وسجل النصف الأول من العام الجاري نمواً بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 قبل جائحة كوفيد- 19، وهو مؤشر مهم يؤكد زيادة الطلب على استخدام وسائل النقل الجماعي وانتعاش الحركة الاقتصادية في إمارة دبي، وأضاف الطاير أن عدد مستخدمي مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر بلغ 109.1 مليون راكب في النصف الأول من العام الجاري 2022 واستحوذت محطتا برجمان والاتحاد على النصيب الأكبر من عدد ركاب مترو دبي، حيث بلغ عدد ركاب محطة برجمان للخطين الأحمر والأخضر 6.2 مليون راكب، فيما بلغ عدد ركاب محطة الاتحاد للخطين الأحمر والأخضر 5.3 مليون راكب، وعلى الخط الأحمر سجلت محطة الرقة أكبر عدد من الركاب بإجمالي 4.7 مليون راكب، تلتها محطة مول الإمارات ب 4.6 مليون راكب ثم محطة برج خليفة/ دبي مول بـ 4.3 مليون راكب، وعلى مستوى الخط الأخضر جاءت محطتا بني ياس وشرف دي جي في المرتبة الأولى في عدد الركاب بواقع 3.6 مليون راكب لكلٍ منهما، تلتهما محطة الاستاد بـ 2.7 مليون راكب ثم محطة صلاح الدين بـ 2.5 مليون راكب ومحطة الغبيبة بـ 2.3 مليون راكب. ونقل ترام دبي في النصف الأول من العام الحالي 3.6 مليون راكب، فيما نقلت حافلات المواصلات العامة 78.6 مليون راكب وبلغ عدد مستخدمي وسائل النقل البحري التي تشمل العبرات والباص المائي والتاكسي المائي وفيري دبي 8.2 مليون راكب، أما وسائل التنقل المشترك التي تشمل مركبات الحجز الإلكتروني والتأجير الذكي والحافلات تحت الطلب فقد نقلت 16.4 مليون راكب، فيما نقلت مركبات الأجرة في دبي التي تشمل/تاكسي دبي وشركات الامتياز/ 88.7 مليون راكب في النصف الأول من هذا العام. وقال معالي مطر الطاير: إن هذه النتائج تؤكد فاعلية الخطط والبرامج التي نفذتها الهيئة لتوفير بدائل متنوعة لتنقل السكان في دبي..مشيراً إلى أن منظومة النقل الجماعي في دبي التي تتكامل عناصرها مع بعضها باتت تشكل العمود الفقري لحركة تنقل السكان في مختلف مناطق إمارة دبي ونجحت في إحداث تغيير وتطوير في ثقافة السكان بمختلف شرائحه تجاه استخدام وسائل المواصلات العامة. وأوضح أن الخطط الاستراتيجية والتنفيذية التي تعمل هيئة الطرق والمواصلات بموجبها ترتكز على مبدأ التكامل لتحقيق الانسيابية وسهولة التنقل في إمارة دبي، وتشمل تطوير وتوسيع شبكات الطرق والمعابر ونظام النقل الجماعي بجميع عناصره من مترو وترام وحافلات ووسائل نقل بحري ووسائل الميل الأول والأخير والتنقل المشترك، وتطوير مرافق المشاة والدراجات الهوائية والربط فيما بينها، وتطوير أنظمة المرور والنقل التقنية الضرورية لتحقيق أفضل استغلال وأعلى كفاءة لنظام الطرق والنقل الجماعي، وكذلك تطبيق السياسات الداعمة لتشجيع الجمهور على تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة وزيادة اعتمادهم على وسائل وأساليب النقل الأخرى شاملة وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك.