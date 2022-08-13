مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية بالإنابة لـ«الاتحاد»: 220 نزيلاً في رأس الخيمة تلقوا جرعتي لقاح «كوفيد-19»

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

كشفت المؤسسة العقابية والإصلاحية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أن عدد النزلاء الذين تلقوا الجرعتين من لقاح فيروس كوفيد-19، بلغ منذ انطلاق حملة التطعيم الوطني 220 نزيلاً، والذين تتم متابعة وضعهم الصحي بين الحين والآخر للتعرف على مدى استجابتهم للمناعة المكتسبة وفعالية اللقاح، مع العمل على تعزيز ثقافتهم ووعيهم بالفيروس عبر استمرارية تنظيم الورش والمحاضرات التي ترفع من مستوى الوعي لديهم، حيث تطمح المؤسسة إلى رفع نسبة تلقي النزلاء للقاح الفيروس خلال الفترة المقبلة للحفاظ على سلامة الجميع، خاصة بعد أن أثبتت اللقاحات الجدوى في تقليل خطر الإصابة والمضاعفات.

وأكد العقيد عبدالله محمد الحيمر، مدير إدارة المؤسسة بالإنابة، إن المؤسسة تحرص على تقديم كافة الخدمات المتميزة المتعلقة بالنزيل، طوال فترة وجوده داخل المؤسسة والحفاظ على حقوقه القانونية والإنسانية، منها المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية لتحصين النزلاء الراغبين في الحصول على اللقاح المعتمد ضد فيروس كوفيد-19، لاكتساب المناعة المطلوبة والحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

عبدالله محمد الحيمر

وذكر أن آلية العمل ضمن هذه المبادرة الصحية الإنسانية تتمثل بداية في التعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حول تقديم شرح مفصل عن آلية تقديم جرعات اللقاح بعد استيفاء كافة الفحوص الطبية اللازمة التي يتم خلالها التعرف على الوضع الصحي للنزيل، مع العمل على إتاحة الفرصة لهم في التحاور مع المختصين والمسؤولين في القطاع الطبي حول اللقاح والجرعات وغيرها من الأسئلة قبل البدء بتلقي الجرعات اللازمة.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود التي تقدمها دولة الإمارات للتحصين ضد الفيروس المستجد كوفيد-19، وضمن برنامج التطعيم الوطني لحصول كافة أفراد المجتمع على المناعة المكتسبة، والتي شملت نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية على اعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع، فقد حرصت المؤسسة العقابية على تخصيص الفرق الطبية التي تواجدت وقامت بداية من تعريف النزلاء بأهمية تلقي الجرعات اللازمة من اللقاح الذي يقلل من خطر الإصابة بالفيروس ويقلل من مضاعفات المرض وأعراضه في حالة الإصابة.

وأوضح أنه بعد تقديم الشرح المفصل عن أهمية اللقاح يتم العمل على استقبال أسئلة النزلاء الراغبين في أخذ الجرعات اللازمة من اللقاح لكي يتم تقديم الإجابات الوافية لهم ومن ثم العمل على تنفيذ الفحوص الطبية اللازمة التي يتم خلالها التحقق من إمكانية حصولهم على الجرعات المطلوبة ووضعهم الصحي، ليتم بعدها تقديم اللقاح للراغبين وتحقيق المناعة الجماعية لكافة الموجودين في المؤسسة من الموظفين والنزلاء لتكون بيئة عمل آمنة يتطلب تعزيزها باتباع كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية.

آخر المستجدات

أشار العقيد عبدالله محمد الحيمر إلى أن المؤسسة تقوم بعمل برامج وورش صحية توعوية للنزلاء متعلقة بالوضع الحاصل الخاص بالفيروس المستجد، وتعريفهم بآخر المستجدات والمعلومات لكي يكونوا على اطلاع تام بالعالم الخارجي المحيط بهم، حيث يتم تنظيم الورش المختلفة منها ورش إرشادات الصحة والسلامة وورش إرشادات تجنب العدوى التي يتم تقديمها من قبل فريق طبي مختص يعمل على تقديم المعلومات الوافية عن كيفية تفادي الإصابة بالفيروس وكيفية الوقاية منه عبر اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تحمي أفراد المجتمع والنزلاء من خطر الإصابة به.

وذكر أن اللقاحات المقدمة للنزلاء هي مجانية ضمن مبادرات وزارة الداخلية الإنسانية في استفادة النزلاء من اللقاح المعتمد الذي يحافظ على صحتهم وسلامتهم، فضلاً عن الخدمات الريادية التي انطلقت بالتزامن مع الفيروس المستجد منها المحاكمات عن بعد والزيارات الذكية لأسر النزلاء المقامة عبر البرامج الحديثة بالاعتماد على التقنيات والأجهزة وتحويل المبالغ المالية إلكترونياً وغيرها التي تقدم خدمات نوعية استباقية وتنفيذ برامج التعقيم المستمر.