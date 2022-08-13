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شرطة دبي تختتم فعاليات «المعسكرات الصيفية»

جانب من أنشطة الختام (من المصدر)
14 أغسطس 2022 01:11

دبي (الاتحاد)

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اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع رابطة المُحترفين الإماراتية فعاليات مبادرتها «المعسكرات الصيفية»، في نادي النصر الثقافي الرياضي، التي استمرت لمدة 4 أيام، والهادفة إلى توفير النشاط الرياضي للأطفال، وضمان استمتاعهم في أجواء تسودها الصداقات ضمن محيط النادي، وإقامة فعاليات تجمعهم مع الأسر وأصحاب الهمم.
حضر فعاليات الاختتام أحمد الدليل الرميثي مدير أكاديمية نادي النصر، وهند بوعصيبة ضابط حماية الطفل في النادي، وفاطمة بوحجير منسق مبادرة الروح الإيجابية في شرطة دبي وعدد من الموظفين والمدربين.
وصممت شرطة دبي، ممثلة بأكاديمية شرطة دبي وإدارة التوعية الأمنية وإدارة التفتيش الأمني ومبادرتي «الروح الإيجابية» و«التزامكم سعادة»، حقيبة توعوية وتثقيفية تتلاءم مع المستوى العمري والمعرفي، وتجمع بين المتعة والفائدة في آن واحد، وتعزز بناء قدرات الطلبة وصقل مواهبهم خلال موسم الإجازة الصيفية، وتسهم في ترسيخ القيم الاجتماعية والوطنية الأصيلة في نفوسهم بأنشطتها المتنوعة والشيقة الحافلة بالمعرفة والتسلية.
وتهدف أنشطة مبادرة «المعسكرات الصيفية» إلى تعزيز التواصل الاجتماعي مع كافة فئات المجتمع، والعمل على إسعاده بما يحقق الأمن والطمأنينة والرفاهية بين جميع أفراد المجتمع، والعمل على تحقيق الأهداف التي تسعى إليها شرطة دبي في إشراك المجتمع، بما يعود بالنفع والفائدة في رفع الثقافة الأمنية والمجتمعية.
وتضمنت المبادرة فعاليات وأنشطة توعوية وترفيهية، وعروض الكلاب البوليسية والدوريات الأمنية الفارهة، وموسيقى شرطة دبي، وبرامج توعوية للشرطي منصور والشرطية آمنة.

دبي
شرطة دبي
المعسكرات الصيفية
رابطة المحترفين
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