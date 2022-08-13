مجلس مديري مراكز الشرطة في دبي يستعرض إنجازاته

دبي (الاتحاد)

ترأس العميد عبد الله بن خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، الاجتماع الدوري للمجلس الذي عقد في مركز شرطة الخوانيج، بحضور مديري مراكز الشرطة، أعضاء المجلس، وعدد من الضباط من الإدارات المختلفة.

وأكد العميد عبد الله خادم المعصم، خلال الاجتماع، أهمية خروج مراكز الشرطة بمشاريع ومقترحات تطويرية دائمة ومستمرة بهدف تطوير منظومة العمل الشرطي، مشيراً إلى أن مراكز الشرطة استطاعت توحيد جهودها والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي، والمتمثلة في «مدينة آمنة، إسعاد المجتمع، الابتكار في القدرات»، إلى جانب السعي إلى تعزيز العلاقة مع مختلف الشركاء الداخليين والخارجيين، وتطوير منظومة العمل بما يعزز الأمن والأمان في المجتمع.

وأوضح العميد عبد الله خادم أن المجلس يهدف إلى تقديم خدمات تلبي تطلعات المتعاملين وتسعدهم وفق أفضل الممارسات العالمية في المجال الشرطي بشقيه الجنائي والمروري، بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين مراكز الشرطة، ووضع خطط أمنية تستشرف المستقبل وتستعين بأنظمة الذكاء الاصطناعي، بما يعزز الأهداف الاستراتيجية.

واستعرض الاجتماع أهم إحصائيات وإنجازات المجلس خلال الربع الثاني من العام الجاري، ومنها تحقيق 18 إنجازاً، تتضمن إعداد الخطط التطويرية والمستقبلية لعام 2022، وعقد ورش استخدام جهاز بصمة الذاكرة، وتعميم الدليل الإرشادي، وتحديث نظام مركز الموحد، وتشكيل فريق عمل لمراجعة إجراءات الآيزو لمراكز الشرطة وغيرها من الإنجازات الأخرى، كما قام المجلس بتنفيذ 8 مبادرات، منها مبادرة على دربك، ومبادرة طرق آمنة، ومجموعات السعادة، وأمن المناطق العمالية، ومبادرة الصلح خير، ومبادرة عزب آمنة، وتم استحداث 8 آليات عمل، واستقبل 174 اقتراحاً ومتابعة 20 إجراء عمل، وعقد 8 اجتماعات.