تنبيه بشأن الحالة الجوية المتوقعة

نشر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، اليوم السبت، تنبيها يتضمن توجيهات ونصائح بشأن الحالة الجوية المتوقعة على الدولة. وكتب المكتب، على حسابه الرسمي على موقع تويتر، "في ظل الحالة الجوية المتوقعة التي قد تشهدها بعض المناطق في كل من مدينة العين ومنطقة الظفرة، ننصح الجمهور بأخذ الحيطة والحذر عند القيادة، لضمان سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق". وأضاف المكتب "كما ننصح بالتأكد من ترك المصابيح الرئيسة للسيارة مضاءة في ظروف الرؤية المحدودة". كما نصح المركز الجمهور بضرورة "متابعة آخر المستجدات الجوية عبر القنوات الرسمية، وتنفيذ التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة".