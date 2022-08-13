الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً .

حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س .. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:39 والمد الثاني عند الساعة 02:45 والجزر الأول عند الساعة 08:59 والجزر الثاني عند الساعة 20:32. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:32 والمد الثاني عند الساعة 23:38 والجزر الأول عند الساعة 17:45 والجزر الثاني عند الساعة 05:40 .