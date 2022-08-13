أطباء في دبي ينقذون شاباً توقف قلبه

تمكن فريق طبي في دبي من إنقاذ حياة شاب هندي أصيب بجلطة قلبية مفاجئة أدت إلى توقف قلبه كلياً، وكانت حالته الصحية شديدة التعقيد واحتاج إلى تدخل طبي مكثف وسريع ليستعيد قلبه النبض ويعود للحياة.

وقال مروان إبراهيم حاجي ناصر رئيس مجلس إدارة مجموعة التداوي الصحية: إن المريض وعمره 36 سنة، وصل للمستشفى في حالة خطرة جداً وفرص بقائه على قيد الحياة كانت محدودة نتيجة لإصابته بانسداد شريان يسمى (صانع الأرامل) لتسببه في الوفاة بنسبة كبيرة، لكنه خضع لتدخل طبي عاجل استغرق 30 دقيقة، أنقذ حياته من الموت.

وأضاف مروان ناصر: «لم يكن الشاب يعاني من أية أمراض قلبية، وأصيب باحتشاء قلب خلفي أثناء ممارسته رياضة الكريكيت، حيث شعر بضيق بالتنفس وفقد الوعي، وتولى فريق من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف نقله للمستشفى خلال دقائق، وتمكن فريق الطوارئ بالمستشفى من وضع خطة علاج عاجلة لإنقاذ حياته، رغم صعوبة حالته».

من جانبه، قال الدكتور سلمان عدي استشاري أمراض القلب التداخلية في مستشفى التداوي، وقائد الفريق الطبي الذي أنقذ المريض: أظهر تشخيص الحالة أن المريض أصيب برجفان بطيني، وهو اضطراب كهربائي مميت أدى إلى توقف القلب كلياً، ما دفع الطاقم الطبي إلى استخدام الصدمات الكهربائية مرتين، ونجح الأطباء في استعادة نبضات القلب خلال ثوان قليلة.

وتابع: تبين إصابة المريض بتسارع قلبي مع اضطراب في النبضات، ناجم عن جلطة كبيرة تسببت في سد شريانين أساسيين في القلب.

وذكر أن الفريق الطبي أجرى قسطرة قلبية إسعافيه لإزالة انسداد الشريانين وتولوا تركيب شبكات ودعامات وإجراء توسيع شرياني، لإنقاذ حياة المريض.

وتابع الدكتور عدي: كان المريض يعاني حالة مرضية غير معتادة وخطرة جداً، إذ أصيب بجلطة كبيرة في القلب، ما أدى لإصابته بانسداد ضخم في شريان بالقلب يسمى (صانع الأرامل) نتيجة إلى نسبة الوفاة العالية التي تحدث نتيجة هذا الانسداد، إضافة إلى أن انسداد الشريان الخلفي الذي يصيب ببطء أداء القلب وتوقفه.

وذكر أن سرعة تدخل الفريق الطبي في مستشفي التداوي وإجراء القسطرة بشكل عاجل خلال أقل من ثلاثين دقيقة أدى إلى استقرار حالة المريض وتحسنه بشكل سريع، واستعادة النبض والوعي والقدرة على التحدث.

ولفت إلى أن المريض خضع لعلاج في المستشفى لثلاثة أيام ثم عاد لمنزله بعد استقرار حالته بشكل كامل، ويستطيع ممارسة حياته بصورة طبيعية، ويمكنه ممارسة الرياضة بعد 6 أسابيع.