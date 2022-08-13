تحذير بشأن الحالة الجوية المتوقعة التي قد تشهدها بعض مناطق الدولة

نشر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي في «تويتر»، اليوم السبت، تحذيراً بشأن الحالة الجوية المتوقعة التي قد تشهدها بعض مناطق الدولة.

وكتب في تغريدة : «في ظل الحالة الجوية المتوقعة التي قد تشهدها بعض المناطق في كل من مدينة العين ومنطقة الظفرة، ننصح الجمهور بأخذ الحيطة والحذر عند القيادة، لضمان سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق».

«كما ننصح بالتأكد من ترك المصابيح الرئيسة للسيارة مضاءة في ظروف الرؤية المحدودة، ومتابعة آخر المستجدات الجوية عبر القنوات الرسمية، وتنفيذ التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة».











