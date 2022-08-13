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تحذير بشأن الحالة الجوية المتوقعة التي قد تشهدها بعض مناطق الدولة

تحذير بشأن الحالة الجوية المتوقعة التي قد تشهدها بعض مناطق الدولة
13 أغسطس 2022 16:20

نشر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي في «تويتر»، اليوم السبت، تحذيراً بشأن الحالة الجوية المتوقعة التي قد تشهدها بعض مناطق الدولة.

وكتب في تغريدة : «في ظل الحالة الجوية المتوقعة التي قد تشهدها بعض المناطق في كل من مدينة العين ومنطقة الظفرة، ننصح الجمهور بأخذ الحيطة والحذر عند القيادة، لضمان سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق».

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«كما ننصح بالتأكد من ترك المصابيح الرئيسة للسيارة مضاءة في ظروف الرؤية المحدودة، ومتابعة آخر المستجدات الجوية عبر القنوات الرسمية، وتنفيذ التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة».
 
 
 
 
 
 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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