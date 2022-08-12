راشد النعيمي: الشباب حلقة الوصل بين الماضي والمستقبل

عجمان (الاتحاد)

قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، نائب رئيس مركز الشباب العربي: «شعار اليوم العالمي للشباب هذا العام هو التواصل بين الأجيال، والشباب وفق نموذج تمكينهم في دولة الإمارات هم صلة الوصل بين مكتسبات الماضي ومشاريع الحاضر واستراتيجيات المستقبل، وإشراكهم في مختلف مراحل تصميم السياسات والاستراتيجيات وصنع الخطط والقرارات ضرورة لتحقيق تنمية شاملة مستدامة متوازنة في أي مجتمع».

وأضاف: حرصنا في مركز الشباب العربي على مشاركة نموذج تمكين الشباب الإماراتي مع مختلف شركائنا في تطوير العمل الشبابي العربي، بما يحقق تمكين الشباب العربي في أوطانهم، ويعزز دورهم في تصور وتصميم وبناء مجتمعات واقتصادات المستقبل القائمة على تبادل المعارف والخبرات وتنمية المهارات، من خلال التعاون والتكامل بين مختلف الأجيال وكافة الفئات العمرية والشرائح المجتمعية.

وأكد الشيخ راشد النعيمي: نجدد بهذه المناسبة في مركز الشباب العربي التزامنا بمواصلة تطوير مبادراتنا وبرامجنا ومشاريعنا الهادفة في قطاعات الدراسات والأبحاث والمهارات التكنولوجية وإعداد القيادات الإعلامية والدبلوماسية الشابة، وتحفيز رواد الأعمال والمشاريع الناشئة والمبتكرة في الوطن العربي من أجل تحويل التحديات إلى فرص والاستفادة المثلى من روح الإيجابية والطموح الذي لا يعرف المستحيل لدى الشباب، تماشياً مع حرص القيادة الرشيدة للدولة على تمكين الشباب محلياً وعربياً في كافة المجالات والميادين.