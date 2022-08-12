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مكتوم الشريفي: الشباب عماد التطور

مكتوم الشريفي: الشباب عماد التطور
13 أغسطس 2022 01:28

أبوظبي (الاتحاد)

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ثمن اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، اهتمام ودعم القيادة الرشيدة لشباب الوطن في مسيرة التطوير الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة بمختلف مجالاتها.
وأشاد في كلمة بمناسبة اليوم الدولي للشباب بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بالاهتمام بالشباب واعتبار رهان الدولة الحقيقي في أبنائها في قول سموه «إن رهاننا الحقيقي أنتم يا أبنائي، ولدينا إيمان بأن التقدم في هذه الدولة لن يتم إلا بكم، أنتم أمل هذه البلاد ومستقبلها».
وأضاف: إن شباب الإمارات شركاء في هذا الوطن، في سعادته وتقدمه، لافتاً إلى الإنجازات المتواصلة التي يحققها الشباب ودورهم الرائد في مسيرة التنمية والتطوير بوصفهم عماد التطور والنهضة بفضل الدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة والتي وفرت وسخرت لهم الإمكانات للنهوض بدورهم وتزويدهم بالخبرات والكفاءة التي تمكنهم من ريادة الأعمال والمسؤوليات والواجبات في مختلف المواقع والمناصب. وأشار إلى اهتمام شرطة أبوظبي بدعم مسيرة الشباب والأفكار والمقترحات والتوصيات التي يقدمونها، وفتح المجالات أمامهم للابتكار ومواكبة المستجدات ومتابعة التطورات العالمية التي تنعكس على مسيرة الأمن والأمان وتقديم افضل الخدمات تطوراً للجمهور. وتوجه مدير عام شرطة أبوظبي بالشكر لشباب الوطن في كل المواقع على جهودهم المثمرة في مسيرة التطوير الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى الدور الريادي لمجلس شباب شرطة أبوظبي والذي يسهم في تحقيق تطلعات حكومة أبوظبي في العمل الجاد والمستمر لتطوير منظومة جهاز الشرطة والأمن في إمارة أبوظبي، مثمناً جهوده البارزة في العمل الشرطي والأمني.

مكتوم الشريفي
شرطة أبوظبي
شباب الوطن
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