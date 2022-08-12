السبت 13 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«تضامن الأجيال» في «شباب الصحة»

«تضامن الأجيال» في «شباب الصحة»
13 أغسطس 2022 01:28

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات...خطوات متقدمة في تنظيم التبرع بالأعضاء
الصحة تكشف حصيلة كورونا في الدولة

احتفى مجلس شباب وزارة الصحة ووقاية المجتمع باليوم العالمي للشباب، من خلال تنظيم عدد من الفعاليات تضمنت جلسة حوارية بعنوان «تضامن الأجيال»، بالإضافة إلى ورش عمل تفاعلية وأنشطة ترفيهية بحضور عدد من موظفي الوزارة الشباب.
وسلطت الجلسة الحوارية الضوء على مضامين شعار اليوم العالمي للشباب هذا العام «التضامن بين الأجيال: خلق عالم لكافة الأعمار»، الذي يؤكد على أهمية جهود الشباب ودورهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجتمعاتهم.
وقال الدكتور راشد إسماعيل الهاشمي، رئيس مجلس شباب وزارة الصحة ووقاية المجتمع: «إن مجلس شباب الوزارة يمثل طاقة واعدة ورؤية مستقبلية تسهم في تعزيز الابتكار ومواصلة مسيرة الإنجازات الصحية بفضل دعم قيادتنا الحكيمة التي آمنت أن لدى الشباب الإماراتي العديد من الإمكانيات التي يمكن توظيفها في قيادة مسيرة التنمية المستدامة في الدولة، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة بدعم الجهود الحكومية للحفاظ على صحة المجتمع».

وزارة الصحة ووقاية المجتمع
اليوم العالمي للشباب
آخر الأخبار
جرح
دنيا
طريقة جديدة واعدة لعلاج الجروح والتهابات الجلد
اليوم 20:07
منشأة زابوريجيا النووية
عربي ودولي
روسيا وأوكرانيا تتبادلان مجددا الاتهام بقصف محطة نووية
اليوم 19:45
داماتو.. «صائدة الذهب»
الرياضي
داماتو.. «صائدة الذهب»
اليوم 19:35
«أبوظبي 36» أول المنطلقين في «جولة ليتوانيا»
«أبوظبي 36» أول المنطلقين في «جولة ليتوانيا»
اليوم 19:24
آثار حرائق الغابات في منطقة "جيروند" في فرنسا
عربي ودولي
تراجع الحرائق في فرنسا مع توقع هطول أمطار
اليوم 19:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©