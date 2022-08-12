«تضامن الأجيال» في «شباب الصحة»

دبي (الاتحاد)

احتفى مجلس شباب وزارة الصحة ووقاية المجتمع باليوم العالمي للشباب، من خلال تنظيم عدد من الفعاليات تضمنت جلسة حوارية بعنوان «تضامن الأجيال»، بالإضافة إلى ورش عمل تفاعلية وأنشطة ترفيهية بحضور عدد من موظفي الوزارة الشباب.

وسلطت الجلسة الحوارية الضوء على مضامين شعار اليوم العالمي للشباب هذا العام «التضامن بين الأجيال: خلق عالم لكافة الأعمار»، الذي يؤكد على أهمية جهود الشباب ودورهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجتمعاتهم.

وقال الدكتور راشد إسماعيل الهاشمي، رئيس مجلس شباب وزارة الصحة ووقاية المجتمع: «إن مجلس شباب الوزارة يمثل طاقة واعدة ورؤية مستقبلية تسهم في تعزيز الابتكار ومواصلة مسيرة الإنجازات الصحية بفضل دعم قيادتنا الحكيمة التي آمنت أن لدى الشباب الإماراتي العديد من الإمكانيات التي يمكن توظيفها في قيادة مسيرة التنمية المستدامة في الدولة، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة بدعم الجهود الحكومية للحفاظ على صحة المجتمع».