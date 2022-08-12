100 مشارك في «جولة شباب شرطة أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت شرطة أبوظبي جولة للشباب بمشاركة نحو 100 شاب ضمن المخيم الصيفي التابع لوزارة الثقافة والشباب بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، وتزامناً مع يوم الشباب الدولي، والذي يصادف 12 من أغسطس من كل عام. وشارك في «جولة الشباب» إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة وقسم الموروث الشرطي التابع لإدارة المراسم والعلاقات العامة، والتي تضمنت جولة بين مساحات مركز أبوظبي الإبداعي لاستكشاف فرص ممارسة الهوايات والمهارات وتطوير المشاريع الخاصة والمبادرات التي تسهم في تعزيز جودة الحياة. وأوضح العقيد أحمد جمعة الخييلي، مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، أن الفعالية تضمنت لقاء عبر الأجيال جمع بين الشباب وكبار المواطنين والأطفال، وتقديم هدايا تذكارية من الموروث الشرطي لأول 100 زائر لمركز أبوظبي الإبداعي. وأشار إلى أن احتفالية يوم الشباب الدولي تأتي تأكيداً على اهتمام شرطة أبوظبي المستمر بفئة الشباب وتحفيزهم نحو الإبداع وتبني الأفكار والمقترحات التطويرية، حيث ركزت على مفهوم جذور الشباب والترابط بين الأجيال في شرطة أبوظبي، وتعريفهم بـ«دورة فوج زايد الأول»، والتي أسهمت بدور متميز في مسيرة العمل الشرطي والأمني، لينطلق من بعدها لمراحل التطور الكبيرة التي نشهدها اليوم.