‏«أبوظبي العالمي»: جيل قادر على اتخاذ قرارات واعية

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم سوق أبوظبي العالمي، بالتعاون مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، الذراع التعليمية لسوق أبوظبي العالمي، فعاليات برنامجه التدريبي الصيفي الأول من نوعه الذي انطلق في الأول من أغسطس الجاري. وشهد البرنامج التدريبي تعاوناً بين الأكاديمية والسوق لتقديم دورات تدريبية شملت الطلبة الذين تتراوح أعمارهم من 14 و18 سنة، واختتم البرنامج بحفل تخريج خاص أقيم اليوم للاحتفاء بما أنجزه جميع المتدربين. استهدف البرنامج التدريبي الذي استمر لمدة 8 أيام، صقل المهارات وتطوير الذات لمساعدة الجيل الحالي على بناء قدراته استعداداً للمستقبل، ولمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص في عالم يشهد تغيرات مالية متسارعة.