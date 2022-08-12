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عبدالله آل حامد: التبرع بالأعضاء تجسيد لقيم الخير والعطاء

عبدالله آل حامد: التبرع بالأعضاء تجسيد لقيم الخير والعطاء
13 أغسطس 2022 01:28

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي، في اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، أن التبرع بالأعضاء هو صورة تجسد قيم الخير والعطاء دون انتظار المقابل التي تربينا عليها وتعلمناها من الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».
وأوضح معاليه: «نسلط الضوء اليوم على أهمية التبرع بالأعضاء ودوره في إنقاذ حياة المرضى، ولأنه ليس هناك شيء أسمى من العطاء وليس هناك عطاء أثمن من منح أمل جديد في الحياة للعديد من المرضى، ندعوكم للمشاركة والتسجيل في البرنامج الوطني للتبرع بالأعضاء، ويسرنا أن نرى ما حققه البرنامج المتميز للتبرع والنمو الواضح في عدد جراحات زراعة الأعضاء التي تسهم في إنقاذ الأرواح، الأمر الذي يعد دافعاً لنا لمواصلة بذل كل الجهود الممكنة للارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة وتحقيق إنجازات أكبر على صعيد توفير خدمات الرعاية الصحية المتطورة التي تلبي جميع احتياجات المجتمع وترتقي بصحتهم نحو الأفضل».

عبدالله آل حامد
دائرة الصحة
أبوظبي
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