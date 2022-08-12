سعيد بن طحنون يشيد بدعم القيادة لكبار المواطنين

العين (وام)

أشاد معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، الرئيس الفخري لـ«جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين»، بالدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة لإسعاد كبار المواطنين بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تقديراً لهذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعاً.

وأكد معاليه، خلال مؤتمر صحفي أقيم بقاعة فندق روتانا العين، وجرى فيه الإعلان عن إطلاق فعاليات ضمن مبادرة «نحن عون لهم» والتي تتضمن تكريم كبار المواطنين، أن تكريم ورعاية كبار المواطنين والمقيمين من الجنسيات كافة بالدولة واجب اجتماعي تقوم به جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين عبر تلبية احتياجات كبار المواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم تقديراً لعطائهم وخبراتهم الممتدة من خلال متابعة شؤونهم كي يشعروا بالاطمئنان.

وثمن المستشار أحمد سالم سودين، رئيس مجلس إدارة الجمعية، الوفاء المتبادل بين الجيل الذي قدم شبابه خدمة للوطن، وكانوا خير سند وعطاء، والآباء المؤسسين الذين شيدوا بنيان دولتنا الغالية، مشيراً إلى جهود الجمعية الداعمة لكبار المواطنين وتكريمهم، والاحتفاء بهم، نظير ما قدموه من أجل الوطن الغالي.