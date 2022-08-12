«منخفض جوي» يبدأ تأثيره غداً.. و«الأرصاد» يدعو لتجنب الأودية

إبراهيم سليم، الاتحاد (أبوظبي)

دعا المركز الوطني للأرصاد الجمهور إلى أخذ الحيطة والقيادة بحذر وتجنب ارتياد الأودية وتجمعات المياه عند سقوط الأمطار.

يأتي ذلك في ظل توقعات بحدوث منخفض جوي سطحي يستمر تأثيره من الأحد إلى الخميس المقبلين، ويصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى تدفق كتل هوائية رطبة من بحر العرب وبحر عمان باتجاه المنطقة والدولة، ويعمل على تكون وتطور بعض السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق خاصة المنطقة الشرقية والجنوبية.

ولفت المركز في تقرير له إلى أنه من المتوقع، خلال فترة المنخفض، سقوط أمطار مختلفة الشدة بين المتوسطة والغزيرة أحياناً، وقد يصاحبها البرق والرعد على بعض المناطق الشرقية ومنطقة العين وجنوبها وتمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية مع انخفاض في درجات الحرارة.

بالمقابل، عقدت كافة الجهات المعنية بالتعامل مع الحالات الجوية اجتماعاً تنسيقياً للوقوف على جاهزية الدولة لمواجهة الحالة الجوية المقبلة التي قد تتأثر بها الدولة. وشارك في الاجتماع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية والقيادات الشرطية، والمركز الوطني للأرصاد ووزارة الطاقة والبنية التحتية.

ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة من اجتماعات المتابعة والتنسيق بين الجهات المعنية للتأكيد على جاهزية الدولة واستعدادها لمواجهة الحالة الجوية والحد من تداعياتها.

ومن خلال الاجتماع، أفاد المركز الوطني للأرصاد خلال الاجتماع بمستجدات الحالة الجوية ومدى تأثيرها على الدولة، وتوقع المركز بأنه سيكون هناك امتداد لمنخفض جوي يصاحبه سقوط أمطار مختلفة الشدة في المناطق الشرقية والجنوبية نهاية الأسبوع الجاري.

واستعرضت وزارة الداخلية ووزارة الطاقة والبنية التحتية الإجراءات المعتمدة للتخفيف من تداعيات الحالة الجوية في المناطق التي قد تتأثر حسب ما أشار إليها المركز الوطني للأرصاد في تقريره.

ومن خلال الاجتماع، أكدت الهيئة على أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية في المناطق المتأثرة من قبل كافة الجهات المعنية، بهدف الحد من تداعيات الحالة الجوية وتخفيفها، وضمان استمرارية عمل الجهات الحيوية، مضيفة بأن جميع الفرق المحلية والوطنية على جاهزية عالية لضمان الاستجابة الفعالة والسليمة من أية مخاطر قد تقع جراء الحالة. إضافة إلى تأكيد الهيئة على جاهزية الإجراءات الإعلامية وتفعيل برامج التوعية والتحذير لمثل هذه الحالات.

هذا وأهابت كافة الجهات بالجمهور الكريم إلى ضرورة اتباع كافة الإجراءات والإرشادات الصادرة من الجهات الرسمية لضمان سلامتهم أثناء مرور الحالة الجوية، واستقاء المعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية للدولة وعدم تداول الشائعات ونشرها تجنباً للمساءلة القانونية.