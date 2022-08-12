«بيئة رأس الخيمة» تنتقل للحوسبة السحابية

رأس الخيمة (الاتحاد)

دشنت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة مرحلة انتقالها إلى نظام الحوسبة السحابية كأول جهة محلية في إمارة رأس الخيمة، إذ ستمثل هذه الخطوة جاهزية الهيئة لعملية التحول الرقمي، وذلك لتعزيز وتطوير خدماتها وعملياتها الرقمية لتحقيق الدمج والتكامل مع تقنيات المستقبل ومواكبة الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025.

إذ تمثل هذه النقطة نقطة عبور نحو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وعصر البيانات والتقنيات فائقة التطور المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وقال الدكتور سيف محمد الغيص المدير العام للهيئة: «سعيا من الهيئة لمواكبة التحول الرقمي لبيئة مستدامة أصبحت الهيئة أول جهة حكومية في الإمارة انتقلت إلى نظام الحوسبة السحابية وتعتبر هذه الخطوة اليوم ما هي إلا انعكاس لدعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة رأس الخيمة، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، حيث سيساعد الانتقال للحوسبة السحابية على وجود خدمات متطورة وذات كفاءة ومرونة وسعة عالية، وستسرع من تحول كافة الجهات الحكومية للتحول الرقمي الكامل».

أمان وموثوقية

وتابع الغيص: «إن هذه الخطوة تأتي من توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق أعلى جودة من الخدمات الحكومية وتحقيق سعادة المتعاملين وتبسيط وتسريع الخدمات، وحفظ قواعد البيانات وتعزيز أمن المعلومات والمرونة وخفض التكلفة وتسريع وتيرة العمل».

وذكر أن تقنية الخدمات السحابية تتيح حفظ الملفات والبيانات والمعلومات المختلفة عبر خوادم مرتبطة بشبكة الإنترنت، والوصول إليها بشكل آمن وموثق، حيث إن الربط وتأمين التكامل بين جميع الجهات الحكومية سيوفر اتصالاً مستمراً بطريقة فعالة وآمنة بينهم وسيعزز تكامل الخدمات.