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دعوة المزارعين إلى التعامل الصحيح مع العواصف والأجواء الماطرة

منتجات محلية (من المصدر)
13 أغسطس 2022 01:28

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

حثت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مزارعي الدولة، على اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للتعامل مع العواصف والرياح والأجواء الممطرة، حيث ينبغي التأكد من سلامة أدوات ووسائل تصريف المياه في المزرعة لضمان تصريف مياه الأمطار بشكل جيد وعدم غمرها للمزروعات، بما يهدد سلامة المحصول، مع التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية بواسطة فني متخصص لضمان عدم حصول تماس كهربائي أو انقطاع في التيار نتيجة الرياح أو الأمطار.
وفي الأجواء العاصفة، أوصت الهيئة بضرورة التأكد من عدم ترك الأدوات المتحركة والمعدات في مهب الرياح لضمان عدم تطايرها وإلحاق الأذى بالمزروعات أو البيوت المحمية، كما يجب التأكد من عدم وجود أغصان مكسورة في أشجار المزرعة حتى لا تتطاير بفعل الرياح الشديدة وتلحق الضرر بالمزرعة، كما تنصح الهيئة بتجنب عمليات الصيانة أو البناء داخل المزرعة خلال الأجواء العاصفة حفاظاً على سلامة العمال.
وأعدت قائمة بالنصائح لتوعية أصحاب البيوت المحمية بها، منها تشغيل المراوح لتقليل الضغط داخل البيوت المحمية، وتشغيل المياه على ألواح التبريد لتقليل دخول الأتربة للبيت المحمي، مع التأكد من سلامة الهيكل الحديدي والغطاء البلاستيكي وعدم تعرضه للتلف. وشددت الهيئة على ضرورة التأكد من عمل الكهرباء في المزرعة ومن سلامة وجاهزية المولد الكهربائي الاحتياطي، وأن مصارف المياه في أطراف البيوت المحمية مفتوحة بطريقة مناسبة، بحيث لا تدخل المياه إلى الداخل.

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التدابير
أهابت الهيئة بجميع المزارعين اتخاذ بعض التدابير فور انتهاء التقلبات الجوية، حيث ينبغي التأكد من عدم انقطاع الكهرباء عن أنظمة الري في البيت المحمي وتشغيلها حال انقطاعها حرصاً عن المحصول، مع ضرورة اتباع بقية النصائح ومتابعة عمال المزرعة للتحقق من اتخاذهم الاحتياطات اللازمة كافة لحماية المزرعة والمحاصيل المزروعة فيها، بالإضافة إلى حماية أنفسهم من مخاطر التقلبات الجوية. وبالنسبة للثروة الحيوانية، تنصح الهيئة بضرورة إبقاء المواشي في حظائرها خلال التقلبات الجوية، وعدم تركها في الأماكن المفتوحة حتى لا تكون عرضة لتيارات الهواء والأمطار، مع ضرورة توفير المياه اللازمة لشرب المواشي حتى لا تضطر لشرب مياه الأمطار المتجمعة في العزب.

أبوظبي
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
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