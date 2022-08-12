تقديم خدمات فحص السائقين في مركز دبا الحصن

الشارقة (الاتحاد)

استكملت إدارة شرطة المنطقة الشرقية، جميع مراحل التقديم لخدمة فحص السائقين في دبا الحصن، ‏بالتعاون مع معهد الشارقة للسياقة، وذلك في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تقديم ‏أفضل الخدمات للمتعاملين، تحقيقاً ‏للهدف ‏الاستراتيجي لوزارة الداخلية، الرامي إلى تعزيز رضا ‏المتعاملين بالخدمات المقدمة.‏

واطلع العقيد دكتور علي الكي الحمودي، مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، خلال زيارته ‏أمس للمركز على عملية سير العمل، وانسيابية عملية التقديم على خدمة فحص السائقين في المدينة، بعد استيفاء المتطلبات الخاصة، مؤكداً حرص شرطة الشارقة وسعيها على تقديم خدماتها بكل سهولة ويسر، حاثاً العاملين على بذل الجهد والعطاء في تقديم الخدمات للمتعاملين وفق أفضل المعايير المعمول بها.

وأكد الحمودي على جاهزية المركز في تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المتعاملون من أجل الحصول على الرخصة، من عملية فتح الملف حتى استلام الرخصة، الأمر الذي سهل على المتعاملين في مدينة دبا الحصن والمناطق المجاورة عناء الطريق والمسافة التي كانوا يحتاجونها للحصول عليها.