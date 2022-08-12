حمدان التعليمية تختتم «أنا مبتكر»

دبي (الاتحاد)

اختتمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز مؤخراً «فعالية الابتكار 2022»، والتي انعقدت في الفترة من الثامن إلى الحادي عشر من أغسطس الجاري تحت عنوان «أنا مبتكر»، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي.

وهدفت هذه الفعالية التي شارك فيها 80 متدرباً إلى تعليم المتدربين من الطلاب الأيتام في الفئات العمرية المختلفة أساسيات التصنيع الرقمي والابتكار، إضافة إلى مستقبل هذه التقنيات والمشاريع التي يتم العمل عليها، حيث إنها شهدت العديد من الورش التدريبية التي تمحورت حول مشاريع ابتكارية يُستفاد منها في الحياة اليومية وتضمنت العديد من المجالات مثل التصميم ثنائي الأبعاد والبرمجة والطباعة ثلاثية الأبعاد والإلكترونيات وغيرها من مجالات التصنيع الرقمي المختلفة.

وقال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «تأتي فعالية الابتكار التي قامت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز بتنظيمها بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، في إطار أهداف المؤسسة الرامية إلى تشجيع الابتكار من خلال تقديم البرامج التدريبية للطلبة والطالبات لصقل مهاراتهم وتزويدهم بالمعرفة ونشر ثقافة التصنيع الرقمي والابتكار بين أفراد المجتمع وتعلم طرق التصنيع الرقمي المختلفة وتصميم وتصنيع مشاريع ابتكارية مختلفة ومواكبة التطور التقني المتسارع. كما تساهم مثل هذه البرامج في تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات للمساهمة في الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز الموهبة والابتكار».

وأضاف الدكتور المهيري: «نتوجه بالشكر والتقدير لمؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي وجميع الجهات المشاركة والداعمة والمدرّبين وكل من ساهم في إنجاح فعالية الابتكار وتحقيق أهدافها».

وتمكّن المشاركون في فعالية الابتكار من تعلم العديد من المهارات لتساعدهم في فهم طريقة عمل هذه التقنيات وكيفية الاستفادة منها وتطبيقها في حياتهم اليومية. وشارك في الفعالية 80 متدرباً في الفئات العمرية من 9 - 17 عاماً.

وتمّ خلال فعالية الابتكار تنظيم أربع ورش تدريبية تضمنت ورشة وعاء النباتات ذاتي التروية والذي يمثل أحد أهم المشاريع التي تحتاجها النباتات، ويمتاز بسهولة استخدامه في ري النباتات ذاتياً وقت الحاجة، وتم تصميم المشروع وصناعته باستخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد. كما تعرّف المشاركون خلال ورشة الروبوتات الصناعية على الروبوتات الصناعية ومكوناتها الرئيسية وكيفية برمجتها. وكان الهدف من هذه الورشة تأهيل وتعريف الطلبة بالتكنولوجيا المتقدمة المستخدمة في الصناعات الحديثة في العديد من المجالات مثل مصانع السيارات وغيرها.

كما قدّمت ورشة تصنيع المنتجات بتقنية القطع بالليزر فرصة مناسبة للمشاركين لتعلّم تقنية التصنيع بالليزر وأهم الأساسيات والمهارات التي يحتاجها المتدربون لفهم هذه التقنية مع تصميم وتصنيع منتجات مصغرة.