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الإمارات

الإمارات تؤكد تضامنها الكامل مع السعودية وتشيد بيقظة أجهزتها الأمنية

شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
13 أغسطس 2022 00:08

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها. 
وأكدت الوزارة، في بيان، دعم دولة الإمارات لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. 
وأشادت الوزارة بيقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية السعودية المختصة خلال تعقبها لأحد المطلوبين في جدة والذي قام بتفجير نفسه خلال إلقاء القبض عليه ما أسفر عن إصابة عدد من رجال الأمن وأحد المقيمين، معربة عن أمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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