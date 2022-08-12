السبت 13 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تبث «فلاسفة مسلمون»

محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تبث «فلاسفة مسلمون»
13 أغسطس 2022 01:28

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أول دليل علمي معياري لتوثيق البحوث
«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية»: فتح باب استقطاب الكفاءات التدريسية

بدأت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بث سلسلة من الحلقات حول الفلسفة الإسلامية عبر قنواتها الرقمية، بعنوان «فلاسفة مسلمون»، يقدمها مركز الدراسات الفلسفية التابع للجامعة. وتأتي هذه الحلقات تعزيزا لجهود الجامعة في خدمة المجتمع وإثراء المعارف في مختلف مجالات العلوم الإنسانية، واستمرارا لسلسلة الحلقات التي تم بثها سابقا وتركت صدى تنويريا طيبا بين شرائح مهمة في المجتمع، وتضمنت سلسلة «روح وريحان» و«مصايف العلماء» و«قيم الإسلام» و«قرآن مبين».
وتبث هذه الحلقات بصورة شهرية وتتناول مختلف جوانب الفكر الفلسفي الإسلامي والمنتج الإنساني في هذا المجال الحيوي، ويقدمها الدكتور إبراهيم بورشاشن مدير مركز الدراسات الفلسفية بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.
وقال بورشاشن في مطلع حديثه إن هذه الحلقات تتناول بيان المعالم الكبرى للفلسفة الإسلامية من خلال الوقوف عند أعلامها الكبار، وأشار إلى أن الفلسفة الإسلامية ورثت مشاكل فلسفية عن الفلسفة اليونانية لكنها أبدعت مسائل جديدة مرتبطة بالدين.

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
الفلسفة
آخر الأخبار
منشأة زابوريجيا النووية
عربي ودولي
روسيا وأوكرانيا تتبادلان مجددا الاتهام بقصف محطة نووية
اليوم 19:45
داماتو.. «صائدة الذهب»
الرياضي
داماتو.. «صائدة الذهب»
اليوم 19:35
«أبوظبي 36» أول المنطلقين في «جولة ليتوانيا»
«أبوظبي 36» أول المنطلقين في «جولة ليتوانيا»
اليوم 19:24
آثار حرائق الغابات في منطقة "جيروند" في فرنسا
عربي ودولي
تراجع الحرائق في فرنسا مع توقع هطول أمطار
اليوم 19:09
أحد المارة يستخدم مظلة تقيه الحر
عربي ودولي
الصين تفرض حالة تأهب قصوى لمواجهة موجة الحر
اليوم 18:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©