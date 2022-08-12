محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تبث «فلاسفة مسلمون»

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بث سلسلة من الحلقات حول الفلسفة الإسلامية عبر قنواتها الرقمية، بعنوان «فلاسفة مسلمون»، يقدمها مركز الدراسات الفلسفية التابع للجامعة. وتأتي هذه الحلقات تعزيزا لجهود الجامعة في خدمة المجتمع وإثراء المعارف في مختلف مجالات العلوم الإنسانية، واستمرارا لسلسلة الحلقات التي تم بثها سابقا وتركت صدى تنويريا طيبا بين شرائح مهمة في المجتمع، وتضمنت سلسلة «روح وريحان» و«مصايف العلماء» و«قيم الإسلام» و«قرآن مبين».

وتبث هذه الحلقات بصورة شهرية وتتناول مختلف جوانب الفكر الفلسفي الإسلامي والمنتج الإنساني في هذا المجال الحيوي، ويقدمها الدكتور إبراهيم بورشاشن مدير مركز الدراسات الفلسفية بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.

وقال بورشاشن في مطلع حديثه إن هذه الحلقات تتناول بيان المعالم الكبرى للفلسفة الإسلامية من خلال الوقوف عند أعلامها الكبار، وأشار إلى أن الفلسفة الإسلامية ورثت مشاكل فلسفية عن الفلسفة اليونانية لكنها أبدعت مسائل جديدة مرتبطة بالدين.