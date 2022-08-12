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عبدالله بن زايد يبحث مع كوليبا تطورات الأزمة الأوكرانية

عبدالله بن زايد يبحث مع كوليبا تطورات الأزمة الأوكرانية
12 أغسطس 2022 20:51

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي، مع معالي دميتري كوليبا وزير خارجية أوكرانيا، العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. 
واستعرض الجانبان مستجدات الأوضاع على الساحة الأوكرانية إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 
وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي، بالاتفاق الذي تم توقيعه مؤخراً في مدينة إسطنبول بين جمهورية أوكرانيا وروسيا الاتحادية والجمهورية التركية بمشاركة منظمة الأمم المتحدة بشأن السماح بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود إلى الأسواق العالمية، مجدداً التأكيد على استعداد دولة الإمارات التام لدعم الجهود المبذولة كافة لإيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.

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