"صحة أبوظبي" توضح حقيقة العلاج الجديد لمرضى سرطان الثدي
شعار دائرة الصحة بأبوظبي
12 أغسطس 2022 20:41
أوضحت دائرة الصحة بأبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، حقيقة ما يتم تداوله حول اكتشاف علاج ثوري جديد لمرضى سرطان الثدي. ولفتت الدائرة إلى أن هذا العلاج هو في الواقع عقار "انهيرتو" الذي طورته شركة "أسترازينيكا" ويتم استخدامه في عدد من بلدان العالم منذ العام 2019 لعلاج حالات سرطان الثدي إيجابي البروتين HER2 إلا أنه حصل مؤخراً على موافقة جديدة من إدارة الدواء والغذاء الأميركية لاستخدامه في حالات معينة لسرطان الثدي بتراكيز منخفضة لبروتين HER2، حيث أثبت العقار فعاليته في الحد من انتشار الورم واستطاع أن يوقف تقدم السرطان لحوالي 10 أشهر. وأكدت دائرة الصحة بأبوظبي أنه على الرغم من النتائج الواعدة للعقار إلا أنه لا يُعد علاجاً لجميع حالات مرضى سرطان الثدي وإنما يسهم في تعزيز فرص الاستجابة للعلاج لدى المرضى حيث يحد من انتشار المرض وتزايد خطورته. وأشارت الدائرة إلى أن العلاج متوفر في بعض من المنشآت الصحية المتخصصة في الدولة ويتم تأمينه حسب طلب الطبيب المعالج لحالات معينة من المرضى. كانت بعض وسائل الإعلام تداولت مؤخراً أخبارا حول اكتشاف علاج ثوري جديد لمرضى سرطان الثدي طورته شركة "أسترازينيكا".