الطقس المتوقع على الإمارات غداً

شرطة أبوظبي: القيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار تُعزز السلامة على الطرق
12 أغسطس 2022 18:23
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً وصحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب شرقاً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر على المناطق الجنوبية قد يصاحبها سقوط أمطار. وقال المركز، في نشرته اليومية، إن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة الغبار نهاراً. وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية/ 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. سيكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:06 والمد الثاني عند الساعة 01:56 والجزر الأول عند الساعة 08:24 والجزر الثاني عند الساعة 19:43. في بحر عمان، يكون الموج خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 10:56 والمد الثاني عند الساعة 22:41 والجزر الأول عند الساعة 17:01 والجزر الثاني عند الساعة 05:00.