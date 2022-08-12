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تنبيه من حالة طقس متوقعة في إمارة أبوظبي

هطول أمطار
12 أغسطس 2022 17:26

أصدر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، اليوم الجمعة، تنبيها بشأن حالة طقس متوقعة في الإمارة بين يومي الأحد 14 والخميس 18 أغسطس 2022.
وكتب المكتب، على حسابه الرسمي على موقع تويتر، «يتوقع أن تشهد الأحوال الجوية تقلباً في إمارة أبوظبي بين يومي الأحد 14 والخميس 18 أغسطس 2022، من خلال تشكل سُحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة مع انخفاض واضح في درجات الحرارة».
وأضاف المكتب «وعليه، ندعو الجمهور إلى القيادة بحذر مع ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة والتقيد بحدود السرعة، وأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمع المياه».
ونصح المكتب «بعدم ارتياد الشواطئ عند اضطراب البحر وارتفاع المدّ، مع الحرص على متابعة نشرات الطقس الرسمية للتأكد من الظروف الجوية».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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