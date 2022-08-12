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رئيس الدولة: شباب الإمارات أثبتوا جدارتهم في كل المجالات

رئيس الدولة: شباب الإمارات أثبتوا جدارتهم في كل المجالات
12 أغسطس 2022 16:55

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بشباب الإمارات بمناسبة اليوم الدولي للشباب.

وجاء في حساب سموه، على موقع تويتر، «شباب الإمارات أثبتوا جدارتهم في كل المجالات وأصبحوا مصدر إلهام لغيرهم.. تمكينهم أولوية قصوى ودورهم أساسي في إنجاز طموحاتنا التنموية».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «في اليوم الدولي للشباب، أدعو شبابنا إلى مزيد من الجهد والعطاء لأننا ننتظر منهم الكثير ونعوّل عليهم في السباق نحو المستقبل».

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